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Эстонский хоккейный союз прекратил сотрудничество с тренером, решившим работать в России

BNS
Эстонский хоккейный союз прекратил сотрудничество с тренером, решившим работать в России
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Александр Барков.
Александр Барков. Фото: Eesti Hoki/Facebook

Эстонский хоккейный союз решением правления прекратил сотрудничество с главным тренером молодежной сборной Эстонии U20 и помощником тренера мужской сборной по хоккею с шайбой Александром Барковым.

«Барков - легенда финского хоккея, во главе наших национальных сборных он передал спортсменам ценные знания и опыт, и мы благодарны ему за это. Поскольку Барков решил работать в российском клубе, наше дальнейшее сотрудничество невозможно», - пояснил председатель правления Эстонского хоккейного союза Рауно Паррас.

Главным тренером сборной Эстонии по хоккею с шайбой является Юсси Тупамяки, помощником тренера - Каупо Кальюсте, должность второго помощника тренера на данный момент остается вакантной.

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