Эстонский хоккейный союз прекратил сотрудничество с тренером, решившим работать в России

«Барков - легенда финского хоккея, во главе наших национальных сборных он передал спортсменам ценные знания и опыт, и мы благодарны ему за это. Поскольку Барков решил работать в российском клубе, наше дальнейшее сотрудничество невозможно», - пояснил председатель правления Эстонского хоккейного союза Рауно Паррас.