В минувшие выходные жители острова Мания остались без связи с материком из-за неожиданной поломки судна на воздушной подушке.
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Жители эстонского острова остались без связи с материком. Чиновники не понимают, почему это случилось
Жители эстонского острова остались без связи с материком. Чиновники не понимают, почему это случилось
Руководитель Пярнуской административной службы Рихо Ляэтс заявил, что судно на воздушной подушке было в нерабочем состоянии с пятницы до полудня понедельника.