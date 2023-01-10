Жители эстонского острова остались без связи с материком. Чиновники не понимают, почему это случилось

Руководитель Пярнуской административной службы Рихо Ляэтс заявил, что судно на воздушной подушке было в нерабочем состоянии с пятницы до полудня понедельника.

Если в пятницу погодные условия позволяли добраться до острова и обратно на пароме, то в субботу и воскресенье это было невозможно.