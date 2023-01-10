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Жители эстонского острова остались без связи с материком. Чиновники не понимают, почему это случилось

Кати Саагим
Жители эстонского острова остались без связи с материком. Чиновники не понимают, почему это случилось
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Судно на воздушной подушка, который соединяет остров Мания с материком.
Судно на воздушной подушка, который соединяет остров Мания с материком. Фото: Urmas Luik

В минувшие выходные жители острова Мания остались без связи с материком из-за неожиданной поломки судна на воздушной подушке.

Руководитель Пярнуской административной службы Рихо Ляэтс заявил, что судно на воздушной подушке было в нерабочем состоянии с пятницы до полудня понедельника.

Если в пятницу погодные условия позволяли добраться до острова и обратно на пароме, то в субботу и воскресенье это было невозможно.

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