Президент Карис в телефонном разговоре с Зеленским: ваша война – это и наша война

Президент Карис обещал, что Эстония проведет разъяснительную работу с союзниками и партнерами о том, насколько важно, чтобы новые системы вооружения дошли до ведущей оборону украинской армии.

«Эстония делает все, чтобы всемерно способствовать победе Украины. Мы обязательно продолжим оказывать военную помощь в максимально возможном объеме, и следующий пакет военной помощи находится на согласовании с правительством, - сказал Президент Карис, отвечая на телефонный звонок президента Украины. - Пока Украина не освободила свою территорию, должна продолжаться мощная международная поддержка. Мы должны понимать, что агрессивная война, инициированная Россией, угрожает не только Украине, но и всей Европе. Ваша война - это и наша война».

Главы государств говорили о сложной ситуации на фронте, где продолжаются кровопролитные бои, и констатировали, что для успеха крайне необходимо усиление военного потенциала Украины в первую очередь средствами ПВО, артиллерии и бронетехники.

Президент Карис сказал, что Эстония также проводит разъяснительную работу с союзниками и партнерами, чтобы эти системы вооружения как можно скорее попали в Украину, потому что это имеет решающее значение.