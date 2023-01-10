«Соледар в угрожающей ситуации». Что изменилось на фронте в Украине

Украинские войска в Бахмуте по-прежнему могут получать снабжение как минимум по двум дорогам с запада, со стороны села Красное и города Часов Яр, а штурмовать городскую застройку с севера никак не легче, чем с любой другой стороны.

Соледар, как и Бахмут, важны для Москвы прежде всего с точки зрения репутации. С начала военной кампании в Украине и до середины лета российская армия захватила десятки украинских городов, а потом только теряла их один за другим.

Военный аналитик, глава аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка полагает, что успех российских сил в районе Соледара можно объяснить «бесчисленными штурмовыми атаками, при которых не считаются с потерями».

В его отчете говорилось, что российские войска в Соледаре и Бахмуте в основном атакуют силами пехоты при поддержке артиллерией, бронетехника практически не задействована.

Если Соледар будет оставлен, как это отразится на положении ВСУ в Бахмуте?

Интенсивность российских атак на Бахмут может повыситься, если Соледар падет, уверен Конрад Музыка.

Не прекращаются и попытки продвижения россиян к югу от Бахмута.