Проведенное Европейской комиссией исследование Евробарометра указывает на растущее доверие эстоноземельцев к науке и ученым.
Ковид-нигилисм прошел мимо нас: жители Эстонии доверяют науке
Похоже, что нигилизм, частично обусловленный пандемией коронавируса, хотя бы частично обошел Эстонию, сообщил в понедельник научный центр Ahhaa.
96 процентов эстоноземельцев считают, что наука и технология в целом положительно влияют на общество. Это подтверждают и рекордные показатели центра Ahhaa за минувший год – центр посетило более 228 000 человек, это самое высокое число посетителей за все время его работы, и почти вдвое выше числа посетителей за два предыдущих года.
По сравнению с 2010 годом интерес к науке вырос среди эстоноземельцев на 14 процентов. Девять из десяти человек смотрят документальные фильмы и читают научную литературу. Кроме того, две трети с удовольствием посещают научные центры и музеи.
В исследованиях на тему музеев, которые проводит Kantar Emor, Ahhaa уже много лет входит в первую тройку вместе с ERM и KUMU.
Хотя минувший год был для всех экономически сложным, рекордное число посетителей, по словам члена правления Ahhaa Пильви Кольк, говорит, что наука по-прежнему важна для эстоноземельцев. «С учетом небольшого населения Эстонии, у нас есть повод очень сильно гордиться этим показателем. Число новаторов и новаторских идей, происходящих из Эстонии, безусловно указывает на то, что мы на верном пути».
Исследование Евробарометра - это исследование на тему науки с рекордно высоким числом респондентов, в котором приняли участие 37 000 человек из 38 европейских стран. В Эстонии опрос провела фирма Kantar Emor.