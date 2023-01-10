Ковид-нигилизм прошел мимо нас: жители Эстонии доверяют науке

Похоже, что нигилизм, частично обусловленный пандемией коронавируса, хотя бы частично обошел Эстонию, сообщил в понедельник научный центр Ahhaa.

96 процентов эстоноземельцев считают, что наука и технология в целом положительно влияют на общество. Это подтверждают и рекордные показатели центра Ahhaa за минувший год – центр посетило более 228 000 человек, это самое высокое число посетителей за все время его работы, и почти вдвое выше числа посетителей за два предыдущих года.

По сравнению с 2010 годом интерес к науке вырос среди эстоноземельцев на 14 процентов. Девять из десяти человек смотрят документальные фильмы и читают научную литературу. Кроме того, две трети с удовольствием посещают научные центры и музеи.

В исследованиях на тему музеев, которые проводит Kantar Emor, Ahhaa уже много лет входит в первую тройку вместе с ERM и KUMU.

Хотя минувший год был для всех экономически сложным, рекордное число посетителей, по словам члена правления Ahhaa Пильви Кольк, говорит, что наука по-прежнему важна для эстоноземельцев. «С учетом небольшого населения Эстонии, у нас есть повод очень сильно гордиться этим показателем. Число новаторов и новаторских идей, происходящих из Эстонии, безусловно указывает на то, что мы на верном пути».