Вечером 8 января в малом здании театра «Ванемуйне» состоялось представление оперы «Дон Жуан». Внезапно на 53-й минуте в здании отключилось электричество. Специалисты приехали на помощь быстро, но на восстановление подключения к электросети потребовалось 35 минут.
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Отключение электричества прервало оперное представление в театре «Ванемуйне», но труппа нашла оригинальное решение
Отключение электричества прервало оперное представление в театре «Ванемуйне», но труппа нашла оригинальное решение
Театр «Ванемуйне» благодарен публике за понимание и спокойствие, а также за то, что та поддержала импровизированный вечер. Актеры общались со зрителями, а оркестр, при свете телефонов, играл музыку для настроения.