Отключение электричества прервало оперное представление в театре «Ванемуйне», но труппа нашла оригинальное решение

Театр «Ванемуйне» благодарен публике за понимание и спокойствие, а также за то, что та поддержала импровизированный вечер. Актеры общались со зрителями, а оркестр, при свете телефонов, играл музыку для настроения.

Однако после восстановления подключения к электросети техническое обустройство сцены потребовало бы много времени, поэтому продолжать спектакль в тот же вечер было невозможно. Зрители могут обменять свои билеты или вернуть деньги.