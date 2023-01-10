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Отключение электричества прервало оперное представление в театре «Ванемуйне», но труппа нашла оригинальное решение

Райму Хансон
Отключение электричества прервало оперное представление в театре «Ванемуйне», но труппа нашла оригинальное решение
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Малое здание театра "Ванемуйне".
Малое здание театра "Ванемуйне". Фото: Raimu Hanson

Вечером 8 января в малом здании театра «Ванемуйне» состоялось представление оперы «Дон Жуан». Внезапно на 53-й минуте в здании отключилось электричество. Специалисты приехали на помощь быстро, но на восстановление подключения к электросети потребовалось 35 минут.

Театр «Ванемуйне» благодарен публике за понимание и спокойствие, а также за то, что та поддержала импровизированный вечер. Актеры общались со зрителями, а оркестр, при свете телефонов, играл музыку для настроения.

Однако после восстановления подключения к электросети техническое обустройство сцены потребовало бы много времени, поэтому продолжать спектакль в тот же вечер было невозможно. Зрители могут обменять свои билеты или вернуть деньги. 

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