Лукашенко отказался помиловать Софью Сапегу. Она написала об этом письмо родителям

Комиссия по помилованию при президенте Александре Лукашенко 4 января уведомила Софью Сапегу о том, что ее ходатайство о помиловании отклонено. Об этом Софья сообщила сегодня родителям по телефону и в письме, рассказал Би-би-си адвокат ее семьи Антон Гашинский.

Мать Софьи Анна Дудич сказала Би-би-си, что они узнали подробности из письма дочери. «У нас отказа самого нет. Это все предоставлялась Софье. Сегодня получили письмо, в нем она говорит, что получила отказ 4 января», – рассказала Дудич.

«Да, наступил 2023 год, а путь стал не менее тяжелым, – написала родителям Софья. - Я получила ответ 4-го и знаешь, ничего не почувствовала. Мне настолько непонятны сейчас свои чувства, это даже жутко. Восприняла как должность или просто делаю вид - не знаю. А может, я просто не верю, что так бывает?»

Сапега подала прошение о помиловании Александру Лукашенко в июне 2022 года через администрацию колонии ИК-4, где она отбывает наказание. В сентябре администрация колонии дала положительное заключение по ее ходатайству и признала, что ею приняты все меры для обращения за помилованием, рассказывал Би-би-си Гашинский.