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Лукашенко отказался помиловать Софью Сапегу. Она написала об этом письмо родителям

BBC News Русская служба
Лукашенко отказался помиловать Софью Сапегу. Она написала об этом письмо родителям
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BBC
Софья Сапега.
Софья Сапега. Фото: Belta

Россиянка Софья Сапега, отбывающая в Беларуси шестилетний срок за администрирование оппозиционного телеграм-канала, получила отказ в помиловании. Но ее могут отправить для отбывания наказания в Россию.

Комиссия по помилованию при президенте Александре Лукашенко 4 января уведомила Софью Сапегу о том, что ее ходатайство о помиловании отклонено. Об этом Софья сообщила сегодня родителям по телефону и в письме, рассказал Би-би-си адвокат ее семьи Антон Гашинский.

Мать Софьи Анна Дудич сказала Би-би-си, что они узнали подробности из письма дочери. «У нас отказа самого нет. Это все предоставлялась Софье. Сегодня получили письмо, в нем она говорит, что получила отказ 4 января», – рассказала Дудич.

«Да, наступил 2023 год, а путь стал не менее тяжелым, – написала родителям Софья. - Я получила ответ 4-го и знаешь, ничего не почувствовала. Мне настолько непонятны сейчас свои чувства, это даже жутко. Восприняла как должность или просто делаю вид - не знаю. А может, я просто не верю, что так бывает?»

Сапега подала прошение о помиловании Александру Лукашенко в июне 2022 года через администрацию колонии ИК-4, где она отбывает наказание. В сентябре администрация колонии дала положительное заключение по ее ходатайству и признала, что ею приняты все меры для обращения за помилованием, рассказывал Би-би-си Гашинский.

Но комиссия по вопросам помилования при президенте Беларуси отказалась рекомендовать Лукашенко помиловать Софью, объясняет адвокат. По его словам, в комиссию входят более десяти человек – в том числе, руководители Верховного суда и генеральной прокуратуры, представители КГБ и коллегии адвокатов Беларуси. Решения комиссии принимаются простым голосованием – рекомендовать Лукашенко помиловать заключенного или нет.

Впрочем, сам Александр Лукашенко ранее заявлял о другом сценарии. Летом прошлого года он утверждал, что готов передать ее в Россию для отбывания наказания: «Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать. Она же россиянка, – сказал Лукашенко. – У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая».

О том, что он готов помиловать Сапегу, Лукашенко публично не сообщал.

По словам адвоката Гашинского, теперь защита Софьи подготовит ходатайство о передаче ее для отбывания наказания в Россию. Если это произойдет, ее может помиловать уже российский президент.

6 мая 2022 года суд в Беларуси приговорил Сапегу к шести годам колонии по обвинению в возбуждении социальной вражды и незаконном сборе сведений о частной жизни чиновников. Суд также постановил взыскать с нее в пользу потерпевших 167,5 тыс. белорусских рублей (около 65 тыс. долларов).

Софья Сапега родилась в России, но выросла в Беларуси, куда переехала ее мать. Затем она училась в университете в Вильнюсе, где уже после ареста получила диплом юриста.

Ее задержали 23 мая 2021 года в Минске после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Сапега летела на нем из Афин в Вильнюс вместе с экс-главредом оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Впоследствии Протасевич пошел на сотрудничество с властями, он находится под домашним арестом в ожидании суда.

BBC
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