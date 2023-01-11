Эстонское судоходное предприятие активно сотрудничает с Россией, и как минимум одной партией доставила в Норвегию товар фирмы российского олигарха Олега Дерипаски. Но юридически компанию нельзя ни в чем упрекнуть, так как санкции на это не распространяются.
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Деньги не пахнут? ⟩ Эстонское предприятие помогает набить мошну российского олигарха
Эстонское предприятие помогает набить мошну российского олигарха
Норвежское издание E24 написало, что непосредственно перед Рождеством в порт Осло прибыла партия с примерно четырьмя тысячами тонн алюминия. Перевозчиком стало судно «Катре», которое принадлежит эстонскому предприятию Hansa Shipping AS.