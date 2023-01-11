Ср, 11.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Отец Костомарова: наверное, это ковид. Это кошмар

rus.postimees.ee
Отец Костомарова: наверное, это ковид. Это кошмар
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: Raigo Pajula

Накануне стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в крайне тяжелом состоянии в реанимацию. Врачи борются за его жизнь, по сообщениям, у фигуриста пневмония.

СМИ удалось связаться с отцом Романа, который очень коротко прокомментировал ситуацию.

«Сказали, его переводят в Коммунарку. Наверное, ковид. У нас же какие врачи? Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что его подключили к вентиляции легких. Это кошмар. Не понимаю, где он мог заболеть», — сказал Костомаров в интервью «360».

Ключевые слова
Наверх