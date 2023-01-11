Накануне стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в крайне тяжелом состоянии в реанимацию. Врачи борются за его жизнь, по сообщениям, у фигуриста пневмония.
Отец Костомарова: наверное, это ковид. Это кошмар
Отец Костомарова: наверное, это ковид. Это кошмар
СМИ удалось связаться с отцом Романа, который очень коротко прокомментировал ситуацию.
«Сказали, его переводят в Коммунарку. Наверное, ковид. У нас же какие врачи? Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что его подключили к вентиляции легких. Это кошмар. Не понимаю, где он мог заболеть», — сказал Костомаров в интервью «360».
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