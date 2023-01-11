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ЯАК МАДИСОН ⟩ В преддверии выборов каждый избиратель должен подумать о сущности и будущем Евросоюза

Яак Мадисон
, член Европарламента (EKRE)
В преддверии выборов каждый избиратель должен подумать о сущности и будущем Евросоюза
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Яак Мадисон, член Европарламента (EKRE).
Яак Мадисон, член Европарламента (EKRE). Фото: Tairo Lutter

Инициированная Postimees дискуссия о сущности Европейского союза очень похвальна, потому что мы не можем оставить без внимания тот факт, что работа Рийгикогу, выборы в который состоятся марте, в значительной степени связана по рукам и ногам с законодательством Евросоюза, пишет член Европарламента Яак Мадисон (EKRE).

К сожалению, в Эстонии не проводилось глубокого исследования, в какой степени Рийгикогу действует только как резиновая печать, принимая только директивы или постановления Европейского союза. Подобное произошло во Франции, где почти на 2/3 парламентская работа заключается в инертном принятии законов Евросоюза.

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