Инициированная Postimees дискуссия о сущности Европейского союза очень похвальна, потому что мы не можем оставить без внимания тот факт, что работа Рийгикогу, выборы в который состоятся марте, в значительной степени связана по рукам и ногам с законодательством Евросоюза, пишет член Европарламента Яак Мадисон (EKRE).
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ЯАК МАДИСОН ⟩ В преддверии выборов каждый избиратель должен подумать о сущности и будущем Евросоюза
В преддверии выборов каждый избиратель должен подумать о сущности и будущем Евросоюза
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