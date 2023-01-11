ЯАК МАДИСОН ⟩ В преддверии выборов каждый избиратель должен подумать о сущности и будущем Евросоюза

Инициированная Postimees дискуссия о сущности Европейского союза очень похвальна, потому что мы не можем оставить без внимания тот факт, что работа Рийгикогу, выборы в который состоятся марте, в значительной степени связана по рукам и ногам с законодательством Евросоюза, пишет член Европарламента Яак Мадисон (EKRE).