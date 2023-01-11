Пугающие цифры: ущерб, который мошенники за год нанесли жителям Эстонии, превысил пять миллионов евро

В прошлом году в полицию поступило 267 сообщений об инвестиционном мошенничестве, сумма ущерба от которого превысила три миллиона евро, а банковском мошенничестве сообщали 473 раз на сумму ущерба в размере более двух миллионов евро.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре рассказал, что в прошлом году жертвами банковского мошенничества становилось в среднем два человека в день и признаков угасания распространения такого мошенничества пока не видно. «Почти все такие случаи обмана осуществляются из других стран, поэтому остановить мошенников отсюда не представляется возможным, а возвращение потерянных денег практически нереальным. Выманенные деньги быстро перемещаются из банка в банк и по различным счетам и, в итоге, либо снимаются наличными из банкоматов иностранных государств, либо переходят в криптовалюту. В определенных случаях, когда человек сразу понимает, что стал жертвой мошенников, и чтобы остановить перечисление денег незамедлительно оповестил об этом свой банк, деньги удается вернуть. Чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять своих денег, нужно быть самому внимательным и усердно следить за своими данными», – добавил Тамбре.