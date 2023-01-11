В Эстонии у людей пытаются выманить деньги по телефону, с помощью писем и поддельных сайтов. В прошлом году в полицию было передано 740 сообщений об инвестиционном и банковском мошенничестве, сумма ущерба от которых превысила пять миллионов евро.
Пугающие цифры: ущерб, который мошенники за год нанесли жителям Эстонии, превысил пять миллионов евро
В прошлом году в полицию поступило 267 сообщений об инвестиционном мошенничестве, сумма ущерба от которого превысила три миллиона евро, а банковском мошенничестве сообщали 473 раз на сумму ущерба в размере более двух миллионов евро.
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре рассказал, что в прошлом году жертвами банковского мошенничества становилось в среднем два человека в день и признаков угасания распространения такого мошенничества пока не видно. «Почти все такие случаи обмана осуществляются из других стран, поэтому остановить мошенников отсюда не представляется возможным, а возвращение потерянных денег практически нереальным. Выманенные деньги быстро перемещаются из банка в банк и по различным счетам и, в итоге, либо снимаются наличными из банкоматов иностранных государств, либо переходят в криптовалюту. В определенных случаях, когда человек сразу понимает, что стал жертвой мошенников, и чтобы остановить перечисление денег незамедлительно оповестил об этом свой банк, деньги удается вернуть. Чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять своих денег, нужно быть самому внимательным и усердно следить за своими данными», – добавил Тамбре.
По сравнению с банковскими, инвестиционных мошенничеств наблюдается наполовину меньше, но общий ущерб от них почти на миллион евро больше. «В интернете существует бескрайнее количество поддельных сайтов на тему инвестирования и торгов, поэтому всем начинающим инвесторам советую прежде всего обратиться в свой банк, чтобы получить базовые знания и рекомендации по инвестированию. Также не стоит верить человеку, который позвонил или написал вам с предложением якобы инвестировать и который в ходе беседы делает вам хорошее инвестиционное предложение с высокой доходностью или дает контакт инвестиционного консультанта, который поможет вам провести первую сделку. Как правило, такой хороший совет заканчивается большим ущербом», – рассказал Тамбре.
Самое распространенное банковское мошенничество - это телефонный звонок, в ходе которого мошенник представляется банковским работником, полицейским или представителем Google и пытается выманить у вас коды от Smart-ID или Mobiil-ID или PIN-код. В числе банковских мошенничеств есть также и заманивающие сообщения и электронные письма, которые мошенники посылают от имени банка или других учреждений. В этих заманивающих сообщениях и электронных письмах есть, как правило ссылка, которая направляет человека с первого взгляда на домашнюю страничку банка или учреждения, где человека просят ввести пароли и зайти на свой счет. В действительности же ссылка ведет на ложный сайт.
«Вышеперечисленные виды мошенничества не единственные, которые распространены в Эстонии, к сожалению, их намного больше, и ущерб от них в разы обширнее. Люди должны быть внимательными, потому что мошенники постоянно придумывают новые схемы выманивания у них денег и сведений», – сказал Тамбре.
Полиция благодарит бдительных граждан, которые сразу же информируют об обмане и полицию. Благодаря им и в сотрудничестве с банками и другими учреждениями мы могли незамедлительно всех предупреждать и тем самым избежать огромных потерь, а также получить представление о распространении мошенничества.
Будьте и вы в числе тех тысяч людей, которые уже скачали на свое смарт-устройство приложение DNS, разработанное Департаментом государственных инфосистем. Оно помогает снизить риск попадания на ложные сайты и блокирует посещение известных на сегодня опасных интернет-страниц. Больше информации о приложении можно узнать здесь.