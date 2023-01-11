Фото ⟩ В Пирита начнется строительство жилья класса люкс

В доме класса люкс будет всего пять квартир, и, согласно договору, дом будет сдан в эксплуатацию не позднее первого квартала следующего года. «Бутик-здание на Лехику-теэ по сути представляет собой рядный дом, но квартиры в данном случае не расположены, как это обычно бывает, в ряд – рядом друг с другом – но размещаются подобно грозди винограда, что позволяет обеспечить каждому жилищу хорошую освещенность», — объяснил исполнительный директор Arco Vara Мико Нийнемяэ.

Фото: Arco Vara.

«В течение следующих двух месяцев под руководством партнера по строительству будет завершено проектирование здания, а уже в марте начнутся строительные работы», – добавил он.

Да и продажа квартир в доме под названием Kuldlehe планируется несколько иначе, поскольку впервые собственные инвесторы предприятия получают эксклюзивную возможность приобрести жилье в этом здании.

«Публичная продажа запланирована на март, но в отличие от предыдущей практики,изначально квартиры будут предлагаться только акционерам и держателям облигаций нашей компании», — объяснил руководитель предприятия. «Это не является стандартной практикой, но мы хотели дать преимущество при покупке этого жилья именно инвесторам, вложившимся в наше предприятие», — добавил Нийнемяэ. Средняя цена квадратного метра квартир составит около 6000 евро, а доход от продаж в данном проекте ожидается в объеме 4,3 миллиона евро.

Фото: Arco Vara.

«Бутик-жилье на Лехику-теэ предназначено для семей, которые хотят ощущения и комфорта частного дома, но все же предпочитают удобство квартиры», — рассказал Нийнемяэ. «Цель наших проектов не в том, чтобы построить максимальное количество квартир, а в том, чтобы создать жилую среду, в которой мы хотели бы жить сами. Этот объект в Пирита полностью соответствует нашей концепции – в этом жилье будет домашний уют и удобство, и при этом дом находится в черте города», — добавил руководитель Arco Vara. Здание, окаймленное с двух сторон перелеском, будет возведено на склоне холма, а в окрестностях расположен жилой район из частных или рядных домов.

Фото: Arco Vara.