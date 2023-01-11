В квартале Ротерманни нашлось место еще для одного дома

Roseni Maja – это современное офисное здание с шестью надземными и двумя подземными этажами. На первом этаже разместятся коммерческие площади, а на верхних этажах – офисные помещения. Закрытая брутто-площадь здания составит 15 150 м2.

По словам руководителя Roseni Kinnisvara OÜ Пеэтера Кютта, строительство Roseni Maja планировалось давно и является тщательно продуманным шагом, результатом которого станет появление в центре столицы нового современного и представительного офисного здания: «Roseni Maja отличается первоклассными архитектурными решениями, исключительным расположением, энергоэффективностью и офисными помещениями премиального класса. Здание расположено в популярном квартале Ротерманни – одном из наиболее быстро и всесторонне развивающихся районов Таллинна».