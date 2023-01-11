Борис Тух ⟩ Страх и совесть сотрудника силовых структур

Но, конечно же, самая лучшая, безупречно точная актерская работа – это Юра Борисов в заглавной роли. Он играет очень сдержанно, часто – одними глазами, но мы видим, какой путь проходит его герой, как постепенно от страха за свое загробное будущее, от косноязычных просьб о прощении – он даже толком не мог объяснить, как пытали жертв, выдавливал из себя служебную формулировку «применяли особые средства», он приходит к совершенно иному осознанию своего путешествия по кругам ада, становящегося лабиринтом, из которого не видно выхода. Ключевой становится встреча с мальчиком, чьего отца расстреляли. Мальчик сразу понимает, что такое «особые средства». «Пытали, значит», - говорит он и добавляет, что его отец воевал в Испании, был в плену у фашистов, там его пытали, но он ни в чем не признался. «Значит вы пытаете лучше, чем фашисты», - тихо, без эмоций, говорит он, и для героя Борисова приходит момент истины, он ищет уже не прощения (кто может простить?), а покаяния. Его ведет уже не страх, а совесть. В сцене, где он находит на чердаке еще одну вдову расстрелянного, исхудавшую до прозрачности, и начинает омывать ее, он знает, что искупить всю вину не сможет, но важно – для него самого, а какой приговор будет вынесен в загробном мире, их проблема! – сделать первый шаг. Этот эпизод – великолепная метафора: герой пытается отмыть свою грязную, изнуренную, мучительно ищущую искупления душу.