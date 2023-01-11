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На ралли Дакар погиб человек

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На ралли Дакар погиб человек
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Ралли Дакар, девятый этап.
Ралли Дакар, девятый этап. Фото: Eric Vargiolu/Dppi

На девятой гонке ралли Дакар в ходе инцидента погиб зритель, подтвердили организаторы.

Они сообщили, что зритель из Италии попал в несчастье в дюнах, но подробности не уточнили. Пострадавшего на вертолете доставили в больницу, но во время перелета он умер.

«С итальянским зрителем произошло несчастье на гоночной трассе в дюнах. Его эвакуировали с места проишествия дл яоказания медицинской помощи вертолетом, но, к сожалению, мужчина скончался», - значится в опубликованном сообщении.

С 1981 года на ралли Дакар погибло 78 человек, 45 из которых были зрителями. Среди гонщиков обычно трагически зканчиваются ДТП с мотоциклистами. В классе автомобилей на ралли Дакар последнее смертельное ДТП произошло в 2003 году.

Этап ралли-марафона во вторник выиграл Себастьен Леб, девятикратный чемпион мира по ралли. 52-летний саудовец Нассер Аль-Аттия мчится к своей четвертой победе в Дакаре.

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