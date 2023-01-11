На ралли Дакар погиб человек

Они сообщили, что зритель из Италии попал в несчастье в дюнах, но подробности не уточнили. Пострадавшего на вертолете доставили в больницу, но во время перелета он умер.

«С итальянским зрителем произошло несчастье на гоночной трассе в дюнах. Его эвакуировали с места проишествия дл яоказания медицинской помощи вертолетом, но, к сожалению, мужчина скончался», - значится в опубликованном сообщении.

С 1981 года на ралли Дакар погибло 78 человек, 45 из которых были зрителями. Среди гонщиков обычно трагически зканчиваются ДТП с мотоциклистами. В классе автомобилей на ралли Дакар последнее смертельное ДТП произошло в 2003 году.