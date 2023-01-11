Сегодня на кухне Оксана Тандит, модельер и начинающий политик

Оксана Тандит когда-то начинала учиться на филолога, потом выучилась на дизайнера. Много лет она занимается разработкой эксклюзивных моделей одежды, буквально "одевая" известных персон Эстонии. Ее знают и за пределами страны. Она не раз вывозила свои коллекции на показы в страны-трендсеттеры, такие как Франция и Италия.

Что приводит модного дизайнера в политику? Только ли стремление обратить на себя и свой бизнес еще больше внимания, перейти на другой уровень светской известности? Может ли такой ход значить что-то большее?