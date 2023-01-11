В свете приближающихся выборов партии активизируют работу с избирателями. Этому помогают обновления состава кандидатов. В верхних строчках списка Партии реформ с недавнего времени значится Оксана Тандит - дизайнер одежды, модельер, автор знаковых коллекций. Будем говорить в передаче о том, что приводит творческих людей в политику
Сегодня на кухне Оксана Тандит, модельер и начинающий политик
Оксана Тандит когда-то начинала учиться на филолога, потом выучилась на дизайнера. Много лет она занимается разработкой эксклюзивных моделей одежды, буквально "одевая" известных персон Эстонии. Ее знают и за пределами страны. Она не раз вывозила свои коллекции на показы в страны-трендсеттеры, такие как Франция и Италия.
Что приводит модного дизайнера в политику? Только ли стремление обратить на себя и свой бизнес еще больше внимания, перейти на другой уровень светской известности? Может ли такой ход значить что-то большее?
О том пути, который проделывает работник творческой индустрии в своей профессии, о том, когда эта профессия становится чем-то более серьезным, чем обслуживание растущих запросов потребителей, наконец, о логике развития самих творческих индустрий говорим на кухне Rus.Postimees с Оксаной Тандит (Партия реформ).