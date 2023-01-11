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ТОП 10 ⟩ Именно эти товары IKEA жители Эстонии чаще всего покупали в 2022 году

rus.postimees.ee
Именно эти товары IKEA жители Эстонии чаще всего покупали в 2022 году
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Самые популярные у жиnелей Эстонии товары IKEA.
Самые популярные у жиnелей Эстонии товары IKEA. Фото: Shutterstock

В прошлом году открылся первый в Эстонии магазин IKEA c 9000 товарами для дома, которые можно купить сразу, прямо в магазине, не отходя, так сказать, от кассы. Вам интересно, какие товары предпочитали приобретать жители Эстонии?

«В прошлом году мы заметили, что жители Эстонии стали уделять еще больше внимания функциональности и комфорту дома. Например, были популярны различные решения для хранения в спальне и на кухне, а повышение цен на энергию вызвало интерес к таким решениям, как энергосберегающие светодиодные лампы или водосберегающие насадки для кранов», — говорит руководитель IKEA Eesti Марко Пыдер.

Модульный гардероб PAX

Шкаф PAX.
Шкаф PAX. Фото: Ikea

Одним из наиболее предпочтительных вариантов платяного шкафа для жителей Эстонии стал модульный гардероб PAX. Комбинируя различные элементы серии PAX, можно создать пространство для хранения в соответствии с потребностями каждого члена семьи, независимо от того, хотите ли вы повесить одежду или хранить ее в ящиках и на полках. Дополняя каркасы серии PAX предметами из серии KOMPLEMENT, можно создать платяной шкаф, отвечающий разным потребностям. Специально разработанные аксессуары позволяют максимально использовать возможности, а на шкаф предоставляется 10-летняя гарантия. Можно выбрать готовые комбинации серии PAX или спланировать свою гардеробную самостоятельно в магазине или онлайн с помощью цифрового планировщика.

Кухня METOD 

Кухня METOD.
Кухня METOD. Фото: Ikea

Одним из самых популярных мебельных решений IKEA в Эстонии является кухня METOD, известная своими бесконечными возможностями: каждый может спроектировать кухню в соответствии со своими индивидуальными потребностями. METOD подходит как для традиционного интерьера, так и для современного стиля. Кухонную систему можно расширять или адаптировать с течением времени по желанию, например, заменяя дверцы шкафов, заменяя полки ящиками или наоборот. Гарантия на кухню METOD 25 лет. В 2022 году жители Эстонии больше всего предпочитали дверцы шкафов серого цвета.

Спальня: от мебели до постельного белья

Кушетка HEMNES.
Кушетка HEMNES. Фото: Ikea

В прошлом году уделялось много внимания качеству отдыха и сна, поэтому очень популярными были кушетка HEMNES, тумбочка и комод MALM, а также более мелкие предметы, такие как постельное белье, одеяла, подушки и матрасы.

Серия IKEA 365+

Серия IKEA 365+
Серия IKEA 365+ Фото: Ikea

Кухонные аксессуары для повседневного использования продолжают пользоваться популярностью среди жителей Эстонии. IKEA 365+ — это серия повседневных кухонных принадлежностей, в которую входят все необходимые для кухни и столовой. В прошлом году самыми популярными товарами были контейнеры для сыпучих продуктов с прозрачными крышками и пищевые контейнеры для приготовления пищи или еды на вынос.

Экономичные LED-лампочки SOLHETTA 

Экономичные LED-лампочки SOLHETTA.
Экономичные LED-лампочки SOLHETTA. Фото: Ikea

В прошлом году из-за повышения цен на энергоносители многие жители Эстонии уделяли больше внимания энергосберегающим решениям, чем раньше. Обновленные светодиодные лампы SOLHETTA служат еще дольше – до 25 000 часов, потребляют меньше энергии, чем раньше, и стоят еще дешевле, чем раньше. Упаковка из двух лампочек стоит всего 2,49 евро.

Ящики ALEX

Ящики ALEX.
Ящики ALEX. Фото: Ikea

В 2022 году среди эстонских клиентов были популярны решения, делающие работу дома более удобной. Белый напольный шкаф с выдвижными ящиками ALEX уже несколько лет является популярным, доступным и практичным решением для жителей Эстонии, которому отдают предпочтение как дома, так и в офисе. Его можно использовать как отдельно, так и в сочетании с письменным столом.

Посуда OFTAST

Посуда OFTAST.
Посуда OFTAST. Фото: Ikea

Посуда OFTAST с неподвластным времени дизайном и доступной ценой остается одним из любимых товаров жителей Эстонии с момента открытия IKEA в Эстонии в 2019 году. Помимо OFTAST, в домах жителей Эстонии все большую популярность приобретают кружки DINERA и стаканы POKAL.

Коллекция TROFAST

Коллекция TROFAST.
Коллекция TROFAST. Фото: Ikea

Если в семье есть дети, важно иметь хорошие решения для хранения игрушек, одежды и книг. Одним из самых популярных среди жителей Эстонии решений является модульное пространство для хранения, состоящее из прочных деревянных рам и легкосъемных пластиковых ящиков. Его легко вписать в интерьер, его можно расширять и изменять по мере роста ваших детей.

Мебель для ванной GODMORGON

Мебель для ванной GODMORGON.
Мебель для ванной GODMORGON. Фото: Ikea

Мебель для ванной IKEA предлагает вместительные решения для хранения в ванной комнате и гарантирует долгий срок службы душа. В этой серии можно выбрать готовое или создать решение, соответствующее индивидуальным потребностям, спроектировав ванную комнату самостоятельно в магазине или онлайн с помощью бесплатных цифровых планировщиков. В 2022 году жители Эстонии отдали предпочтение панелям с эффектом дерева.

Печенье KAFFEREP и шведские вкусы

Печенье KAFFEREP.
Печенье KAFFEREP. Фото: Ikea

В дополнение к решениям по обустройству дома IKEA предлагает жителям Эстонии широкий выбор шведских продуктов питания, от культовых фрикаделек до кофе и сладостей. Самым популярным в продуктовом отделе было печенье с малиновой начинкой по цене 0,99 евро и, конечно же, хит ресторана — шведские фрикадельки.

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