В прошлом году открылся первый в Эстонии магазин IKEA c 9000 товарами для дома, которые можно купить сразу, прямо в магазине, не отходя, так сказать, от кассы. Вам интересно, какие товары предпочитали приобретать жители Эстонии?
ТОП 10 ⟩ Именно эти товары IKEA жители Эстонии чаще всего покупали в 2022 году
«В прошлом году мы заметили, что жители Эстонии стали уделять еще больше внимания функциональности и комфорту дома. Например, были популярны различные решения для хранения в спальне и на кухне, а повышение цен на энергию вызвало интерес к таким решениям, как энергосберегающие светодиодные лампы или водосберегающие насадки для кранов», — говорит руководитель IKEA Eesti Марко Пыдер.
Модульный гардероб PAX
Одним из наиболее предпочтительных вариантов платяного шкафа для жителей Эстонии стал модульный гардероб PAX. Комбинируя различные элементы серии PAX, можно создать пространство для хранения в соответствии с потребностями каждого члена семьи, независимо от того, хотите ли вы повесить одежду или хранить ее в ящиках и на полках. Дополняя каркасы серии PAX предметами из серии KOMPLEMENT, можно создать платяной шкаф, отвечающий разным потребностям. Специально разработанные аксессуары позволяют максимально использовать возможности, а на шкаф предоставляется 10-летняя гарантия. Можно выбрать готовые комбинации серии PAX или спланировать свою гардеробную самостоятельно в магазине или онлайн с помощью цифрового планировщика.
Кухня METOD
Одним из самых популярных мебельных решений IKEA в Эстонии является кухня METOD, известная своими бесконечными возможностями: каждый может спроектировать кухню в соответствии со своими индивидуальными потребностями. METOD подходит как для традиционного интерьера, так и для современного стиля. Кухонную систему можно расширять или адаптировать с течением времени по желанию, например, заменяя дверцы шкафов, заменяя полки ящиками или наоборот. Гарантия на кухню METOD 25 лет. В 2022 году жители Эстонии больше всего предпочитали дверцы шкафов серого цвета.
Спальня: от мебели до постельного белья
В прошлом году уделялось много внимания качеству отдыха и сна, поэтому очень популярными были кушетка HEMNES, тумбочка и комод MALM, а также более мелкие предметы, такие как постельное белье, одеяла, подушки и матрасы.
Серия IKEA 365+
Кухонные аксессуары для повседневного использования продолжают пользоваться популярностью среди жителей Эстонии. IKEA 365+ — это серия повседневных кухонных принадлежностей, в которую входят все необходимые для кухни и столовой. В прошлом году самыми популярными товарами были контейнеры для сыпучих продуктов с прозрачными крышками и пищевые контейнеры для приготовления пищи или еды на вынос.
Экономичные LED-лампочки SOLHETTA
В прошлом году из-за повышения цен на энергоносители многие жители Эстонии уделяли больше внимания энергосберегающим решениям, чем раньше. Обновленные светодиодные лампы SOLHETTA служат еще дольше – до 25 000 часов, потребляют меньше энергии, чем раньше, и стоят еще дешевле, чем раньше. Упаковка из двух лампочек стоит всего 2,49 евро.
Ящики ALEX
В 2022 году среди эстонских клиентов были популярны решения, делающие работу дома более удобной. Белый напольный шкаф с выдвижными ящиками ALEX уже несколько лет является популярным, доступным и практичным решением для жителей Эстонии, которому отдают предпочтение как дома, так и в офисе. Его можно использовать как отдельно, так и в сочетании с письменным столом.
Посуда OFTAST
Посуда OFTAST с неподвластным времени дизайном и доступной ценой остается одним из любимых товаров жителей Эстонии с момента открытия IKEA в Эстонии в 2019 году. Помимо OFTAST, в домах жителей Эстонии все большую популярность приобретают кружки DINERA и стаканы POKAL.
Коллекция TROFAST
Если в семье есть дети, важно иметь хорошие решения для хранения игрушек, одежды и книг. Одним из самых популярных среди жителей Эстонии решений является модульное пространство для хранения, состоящее из прочных деревянных рам и легкосъемных пластиковых ящиков. Его легко вписать в интерьер, его можно расширять и изменять по мере роста ваших детей.
Мебель для ванной GODMORGON
Мебель для ванной IKEA предлагает вместительные решения для хранения в ванной комнате и гарантирует долгий срок службы душа. В этой серии можно выбрать готовое или создать решение, соответствующее индивидуальным потребностям, спроектировав ванную комнату самостоятельно в магазине или онлайн с помощью бесплатных цифровых планировщиков. В 2022 году жители Эстонии отдали предпочтение панелям с эффектом дерева.
Печенье KAFFEREP и шведские вкусы
В дополнение к решениям по обустройству дома IKEA предлагает жителям Эстонии широкий выбор шведских продуктов питания, от культовых фрикаделек до кофе и сладостей. Самым популярным в продуктовом отделе было печенье с малиновой начинкой по цене 0,99 евро и, конечно же, хит ресторана — шведские фрикадельки.