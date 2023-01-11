ТОП 10 ⟩ Именно эти товары IKEA жители Эстонии чаще всего покупали в 2022 году

Спальня: от мебели до постельного белья

Кушетка HEMNES. Фото: Ikea

В прошлом году уделялось много внимания качеству отдыха и сна, поэтому очень популярными были кушетка HEMNES, тумбочка и комод MALM, а также более мелкие предметы, такие как постельное белье, одеяла, подушки и матрасы.

Серия IKEA 365+

Серия IKEA 365+ Фото: Ikea

Кухонные аксессуары для повседневного использования продолжают пользоваться популярностью среди жителей Эстонии. IKEA 365+ — это серия повседневных кухонных принадлежностей, в которую входят все необходимые для кухни и столовой. В прошлом году самыми популярными товарами были контейнеры для сыпучих продуктов с прозрачными крышками и пищевые контейнеры для приготовления пищи или еды на вынос.

Экономичные LED-лампочки SOLHETTA

Экономичные LED-лампочки SOLHETTA. Фото: Ikea

В прошлом году из-за повышения цен на энергоносители многие жители Эстонии уделяли больше внимания энергосберегающим решениям, чем раньше. Обновленные светодиодные лампы SOLHETTA служат еще дольше – до 25 000 часов, потребляют меньше энергии, чем раньше, и стоят еще дешевле, чем раньше. Упаковка из двух лампочек стоит всего 2,49 евро.

Ящики ALEX

Ящики ALEX. Фото: Ikea

В 2022 году среди эстонских клиентов были популярны решения, делающие работу дома более удобной. Белый напольный шкаф с выдвижными ящиками ALEX уже несколько лет является популярным, доступным и практичным решением для жителей Эстонии, которому отдают предпочтение как дома, так и в офисе. Его можно использовать как отдельно, так и в сочетании с письменным столом.

Посуда OFTAST

Посуда OFTAST. Фото: Ikea