Голосуйте! ⟩ Келли Сильдару может стать лучшей фристайлисткой Европы 2022!

Голосовать можно ЗДЕСЬ.

Среди сотен потенциальных кандидатов на этот титул были отобраны 30 мужчин и 17 женщин. Они были выбраны по результатам соревнований, а также по популярности в социальных медиа и степени влияния в своей спортивной дисциплине.

Это первый тур голосования, за Келли Сильдару можно отдать свой голос до 15 января.

«Она самая настоящая спортсменка, с сильнейшим соревновательным духом, будь то хафпайп, парковая езда или биг эйр. Келли поднималась на подиум на пяти разных этапах серии Кубка мира и выиграла общий зачет серии Кубка мира по парковой езде, а также бронзу в хафпайпе на X-Games и парковой езде на Олимпийских играх», — описываются достижения Силдару.