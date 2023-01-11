Бронзовый призер Олимпиады в Пекине 2022, фристайлистка Келли Сильдару, претендует на звание лучшей лыжницы-фристайлистки Европы 2022 года. Голосование проходит на портале downdays.eu, и ее имя находится в числе 16 кандидаток на это почетное звание.
Голосуйте! ⟩ Келли Сильдару может стать лучшей фристайлисткой Европы 2022!
Голосовать можно ЗДЕСЬ.
Среди сотен потенциальных кандидатов на этот титул были отобраны 30 мужчин и 17 женщин. Они были выбраны по результатам соревнований, а также по популярности в социальных медиа и степени влияния в своей спортивной дисциплине.
Это первый тур голосования, за Келли Сильдару можно отдать свой голос до 15 января.
«Она самая настоящая спортсменка, с сильнейшим соревновательным духом, будь то хафпайп, парковая езда или биг эйр. Келли поднималась на подиум на пяти разных этапах серии Кубка мира и выиграла общий зачет серии Кубка мира по парковой езде, а также бронзу в хафпайпе на X-Games и парковой езде на Олимпийских играх», — описываются достижения Силдару.
Награду лучшему лыжнику Европы портал Downdays выдает с 2014 года. Сильдару выигрывала ее три раза: в 2014, 2017 и 2019 годах.