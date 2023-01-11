Ср, 11.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Смотрите ⟩ Järve Keskus получит новый облик

rus.postimees.ee
Järve Keskus получит новый облик
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Järve Keskus.
Järve Keskus. Фото: Mihkel Maripuu

Торговый центр Järve Keskus реконструирует фасад здания и входы, сделает тротуары более удобными и безопасными, расширит парковочные места, построит новые парковки для велосипедов, обеспечит быстрый доступ к магазинам и посылочным автоматам, установит на крыше парк солнечных батарей, а также добавит зоны отдыха и озеленение.

«Обновления сделают Järve Keskus еще более уютным и комфортным для посетителей, - сказал исполнительный директор Järve Keskus Роме Арумаа. - Вскоре мы объявим тендер на строительство. Планируется начать реконструкцию в середине марта и завершить работы к концу августа».

Новый внешний вид центра, который будет завершен к осени.
Новый внешний вид центра, который будет завершен к осени. Фото: Järve Keskus / Novarc Group

Во время проведения строительных работ центр будет открыт и обеспечит посетителям удобство шоппинга и беспрепятственный доступ к магазинам.

Помимо того, что центр получит более современный внешний вид, будут обновлены входы и входные лестницы. В будущем ускорят посещение центра и шесть новых эскалаторов.

Важный акцент делается на том, чтобы сделать перемещение логичным и безопасным как для пешеходов, так и для тех, кто приезжает на велосипеде или автомобиле. Доступ к центру для пешеходов будет безопаснее и удобнее, парковочные места станут шире, а использование посылочных автоматов - более оперативным.

В ходе строительства будут созданы отдельные решения для безопасного передвижения семей и людей с ограниченными возможностями, а у входов появятся парковочные места для велосипедов. Крыша обновленного центра будет покрыта энергосберегающими солнечными панелями. Появятся зеленые зоны и зоны отдыха. Открытый рынок также будет обновлен.

Обновления в Järve Keskus:

  • На крыше центра появится парк солнечных батарей.
  • Ремонт фасадов и входов.
  • Шесть новых эскалаторов.
  • Более широкие и безопасные тротуары и пешеходные переходы.
  • Освещение тротуаров.
  • Более широкие парковочные места на открытых стоянках.
  • Стоянки для велосипедов возле входов.
  • Удобные парковочные места для людей с ограниченными возможностями и семей.
  • Обновленные зоны отдыха и дополнительное озеленение.
  • Быстрый доступ к посылочным автоматам.
  • Обновленные магазины, единственная в ​​регионе игровая зона Mängumaa.
  • Обновленный открытый рынок.
Ключевые слова
Наверх