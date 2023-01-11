Смотрите ⟩ Järve Keskus приобретет новый облик

«Обновления сделают Järve Keskus еще более уютным и комфортным для посетителей, - сказал исполнительный директор Järve Keskus Роме Арумаа. - Вскоре мы объявим тендер на строительство. Планируется начать реконструкцию в середине марта и завершить работы к концу августа».

Новый внешний вид центра, который будет завершен к осени. Фото: Järve Keskus / Novarc Group

Во время проведения строительных работ центр будет открыт и обеспечит посетителям удобство шопинга и беспрепятственный доступ к магазинам.

Помимо того, что центр получит более современный внешний вид, будут обновлены входы и входные лестницы. В будущем ускорят посещение центра и шесть новых эскалаторов.

Важный акцент делается на том, чтобы сделать перемещение логичным и безопасным как для пешеходов, так и для тех, кто приезжает на велосипеде или автомобиле. Доступ к центру для пешеходов будет безопаснее и удобнее, парковочные места станут шире, а использование посылочных автоматов - более оперативным.

В ходе строительства будут созданы отдельные решения для безопасного передвижения семей и людей с ограниченными возможностями, а у входов появятся парковочные места для велосипедов. Крыша обновленного центра будет покрыта энергосберегающими солнечными панелями. Появятся зеленые зоны и зоны отдыха. Открытый рынок также будет обновлен.

Обновления в Järve Keskus: