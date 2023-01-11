Торговый центр Järve Keskus реконструирует фасад здания и входы, сделает тротуары более удобными и безопасными, расширит парковочные места, построит новые парковки для велосипедов, обеспечит быстрый доступ к магазинам и посылочным автоматам, установит на крыше парк солнечных батарей, а также добавит зоны отдыха и озеленение.
Смотрите ⟩ Järve Keskus приобретет новый облик
«Обновления сделают Järve Keskus еще более уютным и комфортным для посетителей, - сказал исполнительный директор Järve Keskus Роме Арумаа. - Вскоре мы объявим тендер на строительство. Планируется начать реконструкцию в середине марта и завершить работы к концу августа».
Во время проведения строительных работ центр будет открыт и обеспечит посетителям удобство шопинга и беспрепятственный доступ к магазинам.
Помимо того, что центр получит более современный внешний вид, будут обновлены входы и входные лестницы. В будущем ускорят посещение центра и шесть новых эскалаторов.
Важный акцент делается на том, чтобы сделать перемещение логичным и безопасным как для пешеходов, так и для тех, кто приезжает на велосипеде или автомобиле. Доступ к центру для пешеходов будет безопаснее и удобнее, парковочные места станут шире, а использование посылочных автоматов - более оперативным.
В ходе строительства будут созданы отдельные решения для безопасного передвижения семей и людей с ограниченными возможностями, а у входов появятся парковочные места для велосипедов. Крыша обновленного центра будет покрыта энергосберегающими солнечными панелями. Появятся зеленые зоны и зоны отдыха. Открытый рынок также будет обновлен.
Обновления в Järve Keskus:
- На крыше центра появится парк солнечных батарей.
- Ремонт фасадов и входов.
- Шесть новых эскалаторов.
- Более широкие и безопасные тротуары и пешеходные переходы.
- Освещение тротуаров.
- Более широкие парковочные места на открытых стоянках.
- Стоянки для велосипедов возле входов.
- Удобные парковочные места для людей с ограниченными возможностями и семей.
- Обновленные зоны отдыха и дополнительное озеленение.
- Быстрый доступ к посылочным автоматам.
- Обновленные магазины, единственная в регионе игровая зона Mängumaa.
- Обновленный открытый рынок.