R-Kiosk закрыл сразу несколько точек: в чем дело?

Жители Кохтла-Ярве были неприятно удивлены, когда в последние дни декабря 2022 года в разных частях города закрыли сразу три R-Kiosk-а. Те же чувства люди испытали в Ласнамяэ, обнаружив, что прекратил работу любимый многими киоск на улице Катлери, а наш читатель стал свидетелем демонтажа киоска на углу бульвара Эстония и улицы Каубамая. Rus.Postimees выяснил, с чем это связано.