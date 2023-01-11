Жители Кохтла-Ярве были неприятно удивлены, когда в последние дни декабря 2022 года в разных частях города закрыли сразу три R-Kiosk-а. Те же чувства люди испытали в Ласнамяэ, обнаружив, что прекратил работу любимый многими киоск на улице Катлери, а наш читатель стал свидетелем демонтажа киоска на углу бульвара Эстония и улицы Каубамая. Rus.Postimees выяснил, с чем это связано.
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R-Kiosk закрыл сразу несколько точек: в чем дело?
R-Kiosk закрыл сразу несколько точек: в чем дело?
Руководитель по связям с общественностью R-Kiosk Марилийз Миа Топп сказала, что особенность бизнеса R-Kiosk как магазинов шаговой доступности – быть там, где перемещаются люди. «Это означает, что в связи с развитием новых районов, спецификой сети общественного транспорта или траекторий движения людей, а также в связи с растущими хозяйственными расходами месторасположения магазинов со временем могут меняться», – объяснила она.