Кристьян Ильвес получил очередной удар

FIS отменила и этап соревнований в Клигентале (Германия), который должен был пройти в эти выходные. Причина – плюсовая температура и проливные дожди, которые не позволяют организаторам подготовить трамплин и лыжную трассу.

Однако это решение не означает, что этапа в Клигентале не состоится. Организаторы сейчас взвещивают возможность провести его в новые даты: с 20 по 22 января, то есть в то время, когда должны были пройти соревнования в Шо-Нёве. Решение будет принято к 14 января.

В серии Кубка мира по лыжному двоеборью уже было проведено четыре этапа, в рамках которых состоялось девять соревнований. Лидером серии является норвежец Ярл Магнус Риибер, который пропустил из-за болезни этап в Отепя. У него 558 очков. На втором месте также норвежец Йенс Лураас Офтебро (544) и на третьем – немец Юлиан Шмид (493).