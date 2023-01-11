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Кристьян Ильвес получил очередной удар

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Кристьян Ильвес получил очередной удар
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Кристьян Ильвес.
Кристьян Ильвес. Фото: Tairo Lutter

Только в понедельник международная лыжная федерация (FIS) сообщила, что запланированный на 20-22 января этап Кубка мира по лыжному двоеборью, который должен был проводиться во французском Шо-Нёве, отменен из-за отсутствия снега. Вчера лыжников и эстонского двоеборца Кристьяна Ильвеса в том числе настиг еще один удар.

FIS отменила и этап соревнований в Клигентале (Германия), который должен был пройти в эти выходные. Причина – плюсовая температура и проливные дожди, которые не позволяют организаторам подготовить трамплин и лыжную трассу.

Однако это решение не означает, что этапа в Клигентале не состоится. Организаторы сейчас взвещивают возможность провести его в новые даты: с 20 по 22 января, то есть в то время, когда должны были пройти соревнования в Шо-Нёве. Решение будет принято к 14 января.

В серии Кубка мира по лыжному двоеборью уже было проведено четыре этапа, в рамках которых состоялось девять соревнований. Лидером серии является норвежец Ярл Магнус Риибер, который пропустил из-за болезни этап в Отепя. У него 558 очков. На втором месте также норвежец Йенс Лураас Офтебро (544) и на третьем – немец Юлиан Шмид (493).

Кристьян Ильвес за девять соревнований набрал 195 очков и занимает в конкуренции среди 55 спортсменов 14-е место.

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