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Как жить без электричества? Местные самоуправления вместе со спасателями проведут учения

BNS
Как жить без электричества? Местные самоуправления вместе со спасателями проведут учения
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Спасательный департамент вместе с самоуправлениями Эстонии проведет в следующий вторник командно-штабные учения по отработке готовности на случай отключения электроэнергии по всей Эстонии, но реального отключения электроэнергии, связанного с учениями, не будет, сообщила BNS пресс-служба Спасательного департамента.

Основная цель учений на виртуальной кризисной учебной площадке Спасательного департамента - лучше подготовиться к кризисной ситуации, особенно в случае отключения электроэнергии из-за рассинхронизации.

Как пояснил советник по гражданской обороне Спасательного департамента Яко Верник, учения охватят все самоуправления. Он подтвердил, что во время учений реальных отключений электроэнергии в стране не будет. Кроме того, в учениях не будут участвовать ни жители, ни предприятия.

«Во время учений кризисная группа местного самоуправления может обсудить определенные ситуации и проблемы, которые могут возникнуть, а также найти решения на основе заданного сценария. Посмотрим, как работают технологии, коммуникации и как лучше использовать оборудование и рабочую среду», - разъяснил Верник. После учений Спасательный департамент подведет итоги, которые местные самоуправления смогут проанализировать и выявить свои потребности для того, чтобы лучше справиться с кризисом.

Спасательный департамент в течение года организует различные учения, в том числе с предприятиями, другими учреждениями и самоуправлениями. Подобное масштабное мероприятие, в котором участвуют все самоуправления, проводится впервые. Принципы учений за столом заключаются в конструктивном обсуждении возможных кризисных ситуаций, отработке их разрешения, направлении сотрудничества учреждений. Будут также рассматриваться командная работа под единым управлением, использование технологий, связи, оборудования и рабочей среды, применение теории, полученной во время обучения, и пути информирания общественности.

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