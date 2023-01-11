Как жить без электричества? Местные самоуправления вместе со спасателями проведут учения

Основная цель учений на виртуальной кризисной учебной площадке Спасательного департамента - лучше подготовиться к кризисной ситуации, особенно в случае отключения электроэнергии из-за рассинхронизации.

Как пояснил советник по гражданской обороне Спасательного департамента Яко Верник, учения охватят все самоуправления. Он подтвердил, что во время учений реальных отключений электроэнергии в стране не будет. Кроме того, в учениях не будут участвовать ни жители, ни предприятия.

«Во время учений кризисная группа местного самоуправления может обсудить определенные ситуации и проблемы, которые могут возникнуть, а также найти решения на основе заданного сценария. Посмотрим, как работают технологии, коммуникации и как лучше использовать оборудование и рабочую среду», - разъяснил Верник. После учений Спасательный департамент подведет итоги, которые местные самоуправления смогут проанализировать и выявить свои потребности для того, чтобы лучше справиться с кризисом.