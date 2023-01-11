Гонщика сняли с престижных соревнований из-за флага России

Как известно, по правилам Международной автомобильной федерации (FIA) россияне не могут выступать под флагом своей страны – им позволено принимать участие в гонках лишь в нейтральном статусе.

Однако когда успешно квалифицировавшийся на соревнования Мигаль (команда Fresh Auto Drift) прибыл на место соревнований, возле его имени появился российский триколор. Это стало поводом для снятия гонщика с соревнований.

«Про Оман мы думали много лет, хотим здесь выступать и развиваться, это самый крупный турнир по дрифту во всем ближневосточном регионе. Изначально организаторы соревнований не выдвигали никаких условий для российских спортсменов, но потом была договоренность, что мы едем под нейтральным флагом. Однако под давлением отрицательно настроенных к российским спортсменам комментаторов в интернете Денису Мигалю было отказано в участии. Получили письмо на имя пилота с отказом», — приводят слова источника РИА Новости.