Кремль официально опроверг запрет на выезд мужчин из РФ

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 11 января впервые прокомментировал информацию о предписании, которое, по данным руководства Украины и анонимных Telegram-каналов, получили управления пограничной службы ФСБ РФ. Сообщалось, что уже в январе будет введен негласный запрет на выезд российских мужчин из страны.

«Это обычная информационная утка. Информационная диверсия, скажем так», - цитирует Пескова издание Meduza.

Тем не менее, Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что в предписании об ограничении выезда, которое столичные начальники из ФСБ спустили в регионы России, обозначено 9 января как день начала ограничений для мужчин призывного возраста.

«С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничному управлению ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе по категориям А, Б и В», - цитируют российский секретный документ украинские разведчики на своих официальных ресурсах в среду.

В сообщении ГУР Минобороны Украины уточняется, что возможность выезда закрывается «во всех пунктах пропуска во всех направлениях».

«При этом, как следует из текста приказа, выезд также будет запрещен гражданам категории Б, то есть ограниченно годным к военной службе. Призывники, подпадающие под эту категорию, освобождаются от воинской повинности в мирное время, увольняются с военной службы и зачисляются в запас», - сообщили украинские спецслужбы.

В минувший понедельник путинский пресс-секретарь не стал отрицать планы начать в РФ новую волну мобилизации в армию, призвав не верить анонимам, а ждать сообщений от президента РФ. Украинская разведка утверждала, что новый отлов российских мужчин на фронт начнется 15 января.

Эксперты Rus.Postimees еще осенью объясняли, что Путин не может прекратить мобилизацию чисто юридически, в том числе потому, что режим мобилизации позволяет удерживать на фронте тех, чей срок службы по контракту истек.

После объявленной в конце сентября 2022 года Путиным мобилизации из России уехало, по разным данным, до 800 тысяч человек.