На следующей неделе в Мельбурне стартует первый большой турнир этого года Australian Open. Эстонские теннисистки Анетт Контавейт (WTA 17) и Кайя Канепи (WTA 32) получили 16 и 31 номера соответственно.
Стали известны номера посева Контавейт и Канепи на Australian Open
Как запланировано на турнирах Большого шлема, в соревновании примут участие 32 теннисиста и теннисистки. Единственная женщина, не вошедшая в число 30 лучших теннисисток мира, — румынка Симона Халеп (WTA 12), которая в октябре сдала положительную допинг-пробу и была отстранена от соревнований.
Первый номер посева получила первая ракетка мира полька Ига Свентек, вторая – француженка Онс Жабер, третья – американка Джессика Пегула.
Среди мужчин наиболее заметным отсутствующим является первая ракетка мира Карлос Алькарас. 19-летний испанец решил сняться с турнира из-за травмы правой ноги. Его соотечественник Рафаэль Надаль (2-е место в WTA) в итоге получил первый номер посева, за ним следуют Каспер Рууд из Норвегии и Стефанос Циципас из Греции.
Жеребьевка Australian Open в одиночном разряде состоится ранним утром 12 января по эстонскому времени.