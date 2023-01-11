Стали известны номера посева Контавейт и Канепи на Australian Open

Как запланировано на турнирах Большого шлема, в соревновании примут участие 32 теннисиста и теннисистки. Единственная женщина, не вошедшая в число 30 лучших теннисисток мира, — румынка Симона Халеп (WTA 12), которая в октябре сдала положительную допинг-пробу и была отстранена от соревнований.

Первый номер посева получила первая ракетка мира полька Ига Свентек, вторая – француженка Онс Жабер, третья – американка Джессика Пегула.

Среди мужчин наиболее заметным отсутствующим является первая ракетка мира Карлос Алькарас. 19-летний испанец решил сняться с турнира из-за травмы правой ноги. Его соотечественник Рафаэль Надаль (2-е место в WTA) в итоге получил первый номер посева, за ним следуют Каспер Рууд из Норвегии и Стефанос Циципас из Греции.