Следует ли теперь представителям стартап-сообщества ожидать требования использовать эстонский язык в своих современных офисах, спрашивает Алексей Яшин, член правления партии «Ээсти 200».
Алексей Яшин ⟩ Изменение Закона о языке – благородная цель по методам Брежнева
По словам министра образования и науки, Эстонский совет по языку, ректоры вузов и неназванные деятели культуры обратили внимание на процесс языкового обмена и подчеркивают серьезность ситуации. Проблема заключается во все большем использовании английского и русского языков в публичном пространстве.
Цель защиты эстонского языка, конечно, благородная, но для решения проблемы предлагается целый пакет методов запретов и наказаний, которые больше напоминают советское время.
Следует ли теперь представителям стартап-сообщества ожидать требования использовать эстонский язык в своих современных офисах? Такое навязывание эстонского языка делает Эстонию более закрытой, и можно ожидать лишь оттока людей.
Чувства, а не исследования
Можно подумать, что у министра, вероятно, есть ряд чиновников, статистических данных и анализов, которые подтверждали бы наличие проблемы в области использования эстонского языка. Вместо этого Тынис Лукас ссылается на свои же познания в программной статье о защите эстонского языка (Postimees, 5 января 2023).
Например, он указывает на невнятные статьи работодателей, которые хотят сделать наше общество англоязычным, и на неизвестный кинофестиваль, который, ради иностранного гостя, решили провести на английском языке. Я полностью согласен с тем, что эстонский язык можно было бы слышать в общественных местах больше, но мы должны начать с определения масштаба проблемы. Затем могут быть предложены пропорциональное решение и методы.
Прежде всего вызывает удивление стремление регулировать условия обслуживания в частном секторе на национальном уровне, что по своей сути является левосторонней политикой. Политические партии «старой школы» гордятся своим мировоззрением на уровне слов и лозунгов, но действия показывают обратное.
Предоставление курьерских услуг – это возможность для иностранных студентов подзаработать и внести свой вклад в экономику Эстонии. Вряд ли это поднимет престиж эстонского языка, но зато мы определенно посылаем отталкивающий сигнал всем иностранцам и предпринимателям. Спрос и предложение частного сектора должны регулироваться в первую очередь потребителем и рыночными правилами, а не принятыми политиками законами.
Наказание не мотивирует
Разумеется, несоблюдение языковых требований должно стимулироваться 15-кратным увеличением штрафа. Другими словами, использование и престиж эстонского языка должны зависеть от размера кнута, висящего на стене владельца.
Два года своей жизни я провел в Ида-Вирумаа, обучая эстонскому языку детей иммигрантов в третьем, втором и первом поколениях. Из этого опыта я могу сделать вывод, что мотивация людей не зависит от размера наказания. Иногда из кабинета министров трудно увидеть, как эстонский язык и культура действительно доносятся до людей.
Знание эстонского языка должно приносить новые возможности и нести за собой положительные последствия в жизни людей. Люди хотели бы изучать язык, когда для этого есть связи и создана безопасная среда. Мы должны сосредоточиться на поддержке качественного общего и высшего образования на эстонском языке, а не набрасываться перед выборами.