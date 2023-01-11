Алексей Яшин ⟩ Изменение Закона о языке – благородная цель по методам Брежнева

По словам министра образования и науки, Эстонский совет по языку, ректоры вузов и неназванные деятели культуры обратили внимание на процесс языкового обмена и подчеркивают серьезность ситуации. Проблема заключается во все большем использовании английского и русского языков в публичном пространстве.

Цель защиты эстонского языка, конечно, благородная, но для решения проблемы предлагается целый пакет методов запретов и наказаний, которые больше напоминают советское время.

Следует ли теперь представителям стартап-сообщества ожидать требования использовать эстонский язык в своих современных офисах? Такое навязывание эстонского языка делает Эстонию более закрытой, и можно ожидать лишь оттока людей.

Чувства, а не исследования

Можно подумать, что у министра, вероятно, есть ряд чиновников, статистических данных и анализов, которые подтверждали бы наличие проблемы в области использования эстонского языка. Вместо этого Тынис Лукас ссылается на свои же познания в программной статье о защите эстонского языка (Postimees, 5 января 2023).

Например, он указывает на невнятные статьи работодателей, которые хотят сделать наше общество англоязычным, и на неизвестный кинофестиваль, который, ради иностранного гостя, решили провести на английском языке. Я полностью согласен с тем, что эстонский язык можно было бы слышать в общественных местах больше, но мы должны начать с определения масштаба проблемы. Затем могут быть предложены пропорциональное решение и методы.