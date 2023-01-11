«Левадия» заключила контракт с 22-летним бразильским центральным защитником Хеитором Мариньо дос Сантосом, сообщает клуб.
«Левадия» заключила контракт с 22-летним бразильским защитником
«Левадия» заключила контракт с 22-летним бразильским защитником
Футболист ранее играл на родине в цветах клуба «Гремио». Там он в основном получал игровое время в командах U20 и дубле.
Хеитор Мариньо дос Сантос очень рад присоединиться к «Левадии».
«У меня и у клуба очень высокие цели на сезон. Уверен, что вместе мы сможем их достичь. Команда тепло меня приняла, и я очень жду игр вместе с ними. С нетерпением жду начала сезона!» - сказал он.