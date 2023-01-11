«Левадия» заключила контракт с 22-летним бразильским защитником

Футболист ранее играл на родине в цветах клуба «Гремио». Там он в основном получал игровое время в командах U20 и дубле.

«У меня и у клуба очень высокие цели на сезон. Уверен, что вместе мы сможем их достичь. Команда тепло меня приняла, и я очень жду игр вместе с ними. С нетерпением жду начала сезона!» - сказал он.