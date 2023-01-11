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Как такое возможно? Топливо в Эстонии дороже, чем в Брюсселе

Лийна Лакс
Как такое возможно? Топливо в Эстонии дороже, чем в Брюсселе
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Цены на топливо в Таллинне 11 января.
Цены на топливо в Таллинне 11 января. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Выясняется, что цены на дизель и бензин в Эстонии даже выше, чем в Брюсселе.  

На снимках, сделанных в центре Брюсселя вечером 10 января, видно, что цены в Эстонии несколько превзошли цены в самом сердце Европы.

Литр дизельного топлива в Брюсселе стоит 1,61 евро, цена литра в Эстонии сегодня составляет 1,75 евро.

Бензин марки 95+ стоит 1,57 евро за литр в Брюсселе, 1,72 евро в Эстонии.

Только в случае с бензином марки 98 разница в пользу Эстонии, потому что у нас литр стоит 1,77 евро, в Брюсселе - 1,9 евро.

Цена барреля нефти марки Brent с начала года упала на 6,3 процента и сегодня торговалась на уровне 80 долларов.

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