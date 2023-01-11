«Похоже, дело идет к банкротству»: популярный мебельный магазин оставил своих клиентов без денег и товаров

В течение нескольких месяцев популярный магазин мебели испытывает терпение клиентов: деньги давно заплачены, но информации о том, когда будет доставлен товар, по-прежнему нет. Некоторые заподозрили, что продавец просто решил набрать как можно больше заказов, а потом объявить себя банкротом. Продавец уверяет, что поводов для беспокойства нет.