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«Похоже, дело идет к банкротству»: популярный мебельный магазин оставил своих клиентов без денег и товаров

«Похоже, дело идет к банкротству»: популярный мебельный магазин оставил своих клиентов без денег и товаров
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Интернет-магазин comfy.ee доставил своим клиентам немало головной боли.
Интернет-магазин comfy.ee доставил своим клиентам немало головной боли. Фото: скриншот сайта comfy.ee

В течение нескольких месяцев популярный магазин мебели испытывает терпение клиентов: деньги давно заплачены, но информации о том, когда будет доставлен товар, по-прежнему нет. Некоторые заподозрили, что продавец просто решил набрать как можно больше заказов, а потом объявить себя банкротом. Продавец уверяет, что поводов для беспокойства нет.

«Я обошла все местные магазины, но мне ничего не нравилось. Потом случайно увидела в какой-то группе в соцсетях, как рекомендуют мебельный магазин Comfy, – рассказывает Алена. – Довольно быстро нашла нужные мне вещи. Также подкупили быстрые сроки доставки. Но что-то пошло не так».

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