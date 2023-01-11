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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Страшная авария на шоссе Таллинн-Пярну: в больницу доставлено четыре человека

Лоора-Элизабет Ломп
Страшная авария на шоссе Таллинн-Пярну: в больницу доставлено четыре человека
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В 11:52 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где столкнулись Seat Leon и Mercedes-Benz.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что автомобиль Seat выехал на встречную полосу.

В аварии пострадали четыре человека, все они госпитализированы.

Чтобы вытащить одного пострадавшего, спасателям пришлось резать машину. В настоящее время движение на месте аварии перекрыто.

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