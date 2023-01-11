Дружба врозь? Почему Тбилиси не хочет возвращать Киеву его систему «Бук»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, при котором и была получена помощь от Украины, уже осудил недружественные действия нынешних грузинских властей.

Как заявил 9 января временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов (с марта 2022 года Украина не имеет в Грузии своего посла), Киев просил вернуть комплексы «Бук», которые были переданы Грузии во время войны 2008 года.

Запрос Украины включал также переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы «Джавелин». США не только дали согласие на передачу Киеву этих комплексов, но даже предложили Грузии заменить их на более новые, утверждает Касьянов.

Украинский дипломат посетовал, что правительство Грузии «категорически отказалось» помочь Украине оружием.

10 января министерство обороны Грузии обнародовало заявление, в котором подтвердило, что предоставлять оружие Украине не планирует, но подчеркнуло, что речь идет только об одной системе «Бук», которую Украина не передала Грузии, а продала по многомиллионному контракту.

Министерство утверждает также, что Грузия в 2017 году заплатила десятки миллионов долларов за американские противотанковые комплексы "Джавелин".

«Грузия продолжает неуклонно оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине исходя из имеющихся у нее возможностей», - говорится в заявлении Минобороны.