Министерство образования и науки ждет вопросы от учеников и их родителей о переходе на обучение на эстонском языке. На них ответят министр и специалисты в видео, которое выйдет на официальном канале Министерства образования и науки в YouTube.
Министерство образования готово отвечать на вопросы о переходе на эстоноязычное обучение
Свои вопросы можно задать до 18 января здесь.
Переход на эстонский язык обучения начнется в детских садах, а также в первых и четвертых классах в 2024 году, и завершится в основных школах к началу 2029/2030 учебного года.
В учебных программах гимназий и профессиональных учебных заведений доля других языков может составлять до сорока процентов от общего объема преподавания до 2029/2030 учебного года. Школа обязана обеспечить переход на обучение на эстонском языке в 10 классе не позднее 2030/2031 года, а в 11 классе - не позднее 2031/2032 года, и в 12 классе - к 2032/2033 учебному году. В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования второй ступени.
Ответы на часто задаваемые вопросы уже размещены на сайте министерства: www.hm.ee/uleminek.