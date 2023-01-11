Исследование: подорожание жизни – самая большая глобальная угроза

Цены на продукты питания и энергоносители резко выросли в прошлом году, а инфляция осталась на рекордном уровне с тех пор, как крупный производитель нефти и газа Россия напала на ключевые сельскохозяйственные угодья в Украине.

Проблемы в цепочках поставок, вызванные пандемией коронавируса, также стоят за самыми высокими за несколько десятилетий потребительскими ценами.

«Конфликт и геоэкономическая напряженность вызвали ряд тесно переплетенных глобальных угроз», – говорится в исследовании, опубликованном перед ежегодной встречей ВЭФ в швейцарских Альпах в Давосе.

«Эти кризисы подрывают усилия по устранению долгосрочных угроз, особенно связанных с изменением климата, биоразнообразием и инвестициями в человеческий капитал», – говорится в исследовании.

В обзоре, составленном консалтинговой фирмой Marsh McLennan и Zurich Insurance Group, учтены мнения более 1200 экспертов по управлению рисками, политиков и лидеров отрасли со всего мира.

Краткосрочная угроза

В отчете кризис стоимости жизни назван самой большой краткосрочной угрозой вплоть до 2025 года. Следом идут стихийные бедствия, экстремальные погодные явления и геоэкономическая конфронтация.

«В ландшафте краткосрочных рисков преобладают энергия, продовольствие, долги и стихийные бедствия», – сказала управляющий директор ВЕФ Саадия Захиди.

Исследование ВЭФ призывает лидеров действовать коллективно и решительно.