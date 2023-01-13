Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Аларом Карисом во вторник вечером поблагодарил Эстонию за всестороннюю помощь Украине, в том числе и за прием украинских военных беженцев. Тоже во вторник эстонская партия EKRE в рамках предвыборной кампании обнародовала свою программу народонаселения, которая не сулит для украинских беженцев ничего хорошего.
Колонка журналиста ⟩ Тема приема украинских беженцев может стать важной картой в предвыборной агитации
Десятого января вечером стало известно о телефонной беседе, которую провели президенты Эстонии и Украины. Владимир Зеленский позвонил Алару Карису, чтобы рассказать ему о текущей военной ситуации, а также в очередной раз поблагодарить эстонское государство и эстонский народ за помощь, оказываемую Украине, продолжающей отражать российскую военную агрессию.
Алар Карис в очередной раз заверил Владимира Зеленского в непреклонности эстонской поддержки Украины и рассказал об усилиях, которые Эстония предпринимает на дипломатическом уровне, чтобы убеждать других западных союзников Украины, являющихся партнерами Эстонии по НАТО, в необходимости наращивать оружейные поставки Киеву.
Зеленский благодарит Эстонию за прием беженцев, в Эстонии звучат призывы их не принимать
Алар Карис сказал Владимиру Зеленскому, что Эстония считает ту войну, которую героически ведет Украина, и своей войной; Владимир Зеленский в ответ на это заметил, что Украина продолжает считать Эстонию одним из самых надежных своих друзей. В обычной ситуации такой разговор глав двух государств можно было бы назвать пусть и, разумеется, искренним, но все-таки достаточно традиционным обменом любезностями и словами ободрения и благодарности, однако определенные внутриполитические вторничные события в Эстонии заставили представить такую возможную картину недалекого будущего, на которой поддержка Эстонией Украины будет выглядеть далеко не столь безусловной.
Владимир Зеленский, выражая Эстонии - в лице Алара Кариса - благодарность, перечислил три основных направления получаемой Киевом от Таллинна помощи, которая для Украины оказывается исключительно важной. В первую очередь он назвал поставки оружия, во вторую - прием Эстонией украинских беженцев, наконец, в третью - поддержку со стороны Эстонии предпринимаемых Украиной усилий по интеграции в НАТО и ЕС. При этом тоже во вторник вечером одна из эстонских партий, считающаяся одним из лидеров предвыборной гонки, представила свою программу народонаселения к парламентским выборам, и некоторые пункты этого документа довольно красноречиво указали на то, что в случае успеха этой партии на выборах как минимум одно из направлений эстонской помощи Украине с высокой вероятностью будет свернуто.
Речь идет о партии EKRE; член парламентской фракции EKRE и кандидат от этой партии на пост министра народонаселения Яак Валге, представляя эту программу, заявил о существующей для Эстонии опасности стать восточнославянской провинцией. По словам Валге, «массовая иммиграция восточных славян усугубляет и без того очень сложную проблему интеграции, создает проблему безопасности и ускоряет старение общества».
Согласно программе народонаселения EKRE, Эстонии следует прекратить прием украинских беженцев, ужесточить требования к тем, кто уже получил временную защиту, проводить проверки безопасности прибывающих взрослых, а также быть готовой активно поддержать возвращение украинских беженцев на родину после окончания войны.
Беженцев обвиняют в том, что из-за них эстонцы едут на заработки за рубеж
Яак Валге также выразил уверенность в том, что украинских беженцев нужно поддерживать или в самой Украине, или где-нибудь еще. Он сказал, что эстонцам угрожает перспектива остаться как нации в меньшинстве в собственной стране, чем обосновал необходимость проводить такую демографическую политику, которая, среди прочего, поспособствует возвращению соотечественников, уехавших за границу, ограничит иммиграцию и обеспечит обратную миграцию беженцев.
Специалистами в области рынка труда никак не подтверждается то представление, согласно которому тенденция массового отъезда жителей Эстонии на заработки за границу может быть как-то связана с тем, что украинские беженцы будто бы заняли в Эстонии привлекательные для местных жителей трудовые вакансии, согласившись работать за низкую плату. В то же время общеизвестно, что EKRE умеет работать с таким электоратом, который легко удовлетворить самыми упрощенными и бездоказательными объяснениями причин стоящих перед эстонским обществом проблем. Очевидно, что лидеры EKRE не сомневаются в том, что украинские беженцы стали той приметой эстонской действительности, которая является раздражающим фактором для немалого количества избирателей.
Вчера Алар Карис рассказывал Владимиру Зеленскому о том, что следующий пакет военной помощи Эстонии Украины находится на круге согласования в эстонском правительстве. После мартовских выборов состав правительственной коалиции в Эстонии может поменяться, однако даже в случае вхождения в эту коалицию EKRE трудно в данный момент представить, чтобы Эстония отказалась бы от поставок Украине оружия. В то же время можно не сомневаться, что забота об обороноспособности самой Эстонии всегда будет находиться для EKRE в очень существенном приоритете перед оказанием оружейной поддержки союзнику.
Крайне критическое отношение лидеров партии EKRE к Европейскому союзу никак не свидетельствует в пользу того, что с нахождением этой партии в «сильной позиции» в эстонском правительстве Эстония будет столь же активна в поддержке устремлений Украины полноценно влиться в «европейскую семью». Однако среди тех трех форматов участия Эстонии в судьбе Украины, о которых с особой благодарностью говорил Алару Карису Владимир Зеленский, именно прием украинских беженцев оказался бы под самой большой угрозой в случае встраивания EKRE в действенное управление эстонским государством.
Различать в украинских беженцах угрозу русификации Эстонии оскорбительно для Украины
Разумеется, для Украины в таком случае очень болезненной оказалась бы не только сама «потеря» одной из стран, дававших приют бегущим от войны беженцам, но и та риторика, которая используется (пока что - только лишь одной из оппозиционных партий) в призывах к кардинальному пересмотру кризисной иммиграционной политики Эстонии. EKRE с неослабевающим упорством продолжает определять военных беженцев из Украины как «восточных славян», чье присутствие в нашей стране служит дополнительным фактором риска русификации общественного пространства в Эстонии.
Трудно не замечать, что такие определения только лишь поддерживают одно из идеологических обоснований, использованных Владимиром Путиным в его аргументации в поддержку начатой им военной агрессии против Украины. Оно сводилось к тому, что русские и украинцы - «один народ», и что Россия в Украине защищает «соотечественников» от захватившей власть «нацистской хунты».
Следующие президентские выборы в Эстонии состоятся только в 2026 году, так что Алар Карис, вне всякого сомнения, еще много-много раз получит возможность поговорить со своим украинской коллегой. Также можно не сомневаться, что до момента завершения войны Алар Карис будет совершенно искренне заверять главу украинского государства в том, что Эстония - верный друг Украины, и будет поддерживать Украину в этой войне до победного конца. Однако в парламентской республике влияние президента на внешнюю и внутреннюю политику государства является очень скромным, поэтому только результаты мартовских выборов в Рийгикогу покажут, будет ли за президентской риторической поддержкой Украины и впредь стоять «практическое обеспечение».