Колонка журналиста ⟩ Тема приема украинских беженцев может стать важной картой в предвыборной агитации

Десятого января вечером стало известно о телефонной беседе, которую провели президенты Эстонии и Украины. Владимир Зеленский позвонил Алару Карису, чтобы рассказать ему о текущей военной ситуации, а также в очередной раз поблагодарить эстонское государство и эстонский народ за помощь, оказываемую Украине, продолжающей отражать российскую военную агрессию.

Алар Карис в очередной раз заверил Владимира Зеленского в непреклонности эстонской поддержки Украины и рассказал об усилиях, которые Эстония предпринимает на дипломатическом уровне, чтобы убеждать других западных союзников Украины, являющихся партнерами Эстонии по НАТО, в необходимости наращивать оружейные поставки Киеву.

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Алар Карис сказал Владимиру Зеленскому, что Эстония считает ту войну, которую героически ведет Украина, и своей войной; Владимир Зеленский в ответ на это заметил, что Украина продолжает считать Эстонию одним из самых надежных своих друзей. В обычной ситуации такой разговор глав двух государств можно было бы назвать пусть и, разумеется, искренним, но все-таки достаточно традиционным обменом любезностями и словами ободрения и благодарности, однако определенные внутриполитические вторничные события в Эстонии заставили представить такую возможную картину недалекого будущего, на которой поддержка Эстонией Украины будет выглядеть далеко не столь безусловной.

Президент Эстонии Алар Карис во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 10 января 2023 года. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei