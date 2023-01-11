ФОТО ⟩ Ночью сгорел только что отреставрированный мебельный цех

11 января в 00:06 в деревне Каку волости Рыуге загорелся промышленный объект, который был потушен спасателями в 2:45. В результате пожара люди не пострадали.

В результате происшествия на реконструируемом здании была разрушена только что установленная часть кровли. В здании, пострадавшем в результате пожара, было установлено оборудование для производства мебели.

Здание принадлежит частной компании Simer Mööbel OÜ. Всего несколько недель назад фирма сообщила в СМИ, что завершила большой проект – собственный цех.

«Начиная с осени этого года, мы будем работать в деревне Каку в волости Рыуге в историческом каменном здании, – объявил производитель мебели в предпоследний день прошлого года. – Это была тяжелая работа, и еще многое предстоит сделать, но, по крайней мере, одна большая мечта сбылась».