В студии Postimees Райво Варе: приближает ли теплая зима в Европе военное поражение России?

- Министр обороны России Сергей Шойгу 11 января назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск. Ранее этот пост занимал Сергей Суровикин, который теперь стал заместителем Герасимова. Что может означать это решение? Это просто пропагандистский трюк, это наказание Суровикину за уход российских войск из Херсона или это признаки отчаяния российского политического и военного руководства, не видящего способов вернуть инициативу в войне в руки российских военных?

- 11 января британские власти подтвердили, что предоставят Украине тяжелые танки для защиты от российской агрессии. Ранее СМИ сообщали, что Лондон рассматривает возможность передачи десяти британских танков Challenger-2. Президент Польши Анджей Дуда сказал 11 января, что Варшава готовится отдать Украине до пятнадцати немецких танков «Леопард». Являются ли эти решения очень важным прецедентом, которым снимается психологический барьер? Вероятно ли, что после этих заявлений Лондона и Варшавы другие страны Запада начнут следовать этому примеру и тоже отправлять Украине танки?

- Во время церемонии вручения наград «Золотой глобус» прозвучало видеозаявление Владимира Зеленского. Он заявил, что сражение Украины против российского вторжения символизирует борьбу за право нового поколения узнавать о войне только из кино. Зеленский сказал, что третьей мировой войны не будет и что Украина остановит российскую агрессию с помощью демократических стран всего мира. Можно ли сказать, что эти демократические страны показали такое единство в поддержке Украины, что угроза третьей мировой войны действительно миновала, или ядерный арсенал РФ не позволяет утверждать подобное?