Варе: мечта Путина о замерзшей Европе этой зимой не сбылась, но он надеется на следующую зиму

Ко всему прочему, Герасимов - это все-таки такой уровень, что тот же Пригожин уже не посмеет говорить про него то, что он говорил, например, про генерала Лапина, которого в свое время отстранили от командования группировкой «Центр». Лапина, кстати, тоже все-таки в итоге наградили за лояльность должностью начальника штаба сухопутных войск. Это пост, на котором у него, как говорят, почти нет сейчас технической работы, связанной с войной.

Так что назначение командующим Герасимова - это еще и сигнал Пригожину. Тем самым Путин опять уравновешивает противоборствущие группировки в своем окружении. Он всегда этим занимался, и в этом, по сути, и состоит его самая главная роль, потому что на поддержании этого баланса и держится его власть. Только так он может удерживаться в своем кресле.

- Во время церемонии вручения наград «Золотой глобус» прозвучало видеозаявление Владимира Зеленского. Он сказал, что сражение Украины против российского вторжения символизирует борьбу за право нового поколения узнавать о войне только из кино. Зеленский сказал, что третьей мировой войны не будет и что Украина остановит российскую агрессию с помощью демократических стран всего мира. Можно ли сказать, что эти демократические страны показали такое единство в поддержке Украины, что угроза третьей мировой войны действительно миновала, или ядерный арсенал РФ не позволяет утверждать подобное?