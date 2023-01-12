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Варе: мечта Путина о замерзшей Европе этой зимой не сбылась, но он надеется на следующую зиму

Павел Соболев
, журналист
Варе: мечта Путина о замерзшей Европе этой зимой не сбылась, но он надеется на следующую зиму
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  • На имеющихся сейчас у Европы запасах газа можно дожить даже до апреля
  • Одна из причин назначения Герасимова состояла в желании чуть осадить Пригожина
  • Задача-минимум Кремля состоит в том, чтобы застолбить за собой уже захваченные украинские территории

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, предприниматель, экономический эксперт Райво Варе среди прочего ответил на вопросы, касающиеся провала планов Кремля увидеть замерзающую без российского газа Европу, а также вероятных причин смены командующего российской группировкой в Украине.

- Начало января выдалось в Европе исключительно теплым. Западные СМИ стали писать, что Европа одержала важную победу над Кремлем в газовой войне. Впрямь ли можно сказать, что расчет Кремля на замерзающую Европу провалился? Население стран ЕС вовсе не требует от своих правительств уступок России, ослабления поддержки Украины...

- Осталось примерно два месяца потенциально холодного периода. Но нужно понимать, что если в обычные зимы наполняемость хранилищ в начале января составляла в районе 50-60 процентов, то сейчас хранилища заполнены более чем на 80 процентов. Только на этих запасах вполне можно протянуть до марта. А, быть может, и до апреля.

Таково положение дел на настоящий момент. При этом понятно, что в случае необходимости Европа может и еще прикупить газа. Рассосалась очередь судов, которые стояли на рейде и ждали разгрузки, теперь они разгрузились в эти хранилища, и можно сделать следующий заход. Так что очень похоже на то, что конкретно в этом году этот расчет Кремля действительно провалился.

Но это совершенно не означает, что Кремль не может попытаться вернуться к этому плану по мере приближения следующей зимы. Если Путину предоставится такая возможность, он, скорее всего, будет делать то же самое. Однако текущая зима Путиным в этом смысле упущена.

- То есть пока энергокризис совершенно точно не влияет на ход войны положительным для России образом?

- Да, не влияет, потому что ведь и цены понизились. Дело ведь не только в количестве газа, но и в его доступности, и в ценах на него. И сейчас цены на газ упали до довоенного уровня. Этот сняло имевшееся очень большое напряжение, особенно с учетом того, что от цен на газ зависят же цены и на другие энергоносители. Другие энергоносители, несмотря на зиму, остались на том же ценовом уровне, а то и упали в цене. Это касается и нефти, и угля.

Об этом мало говорят, но не стоит забывать, что с 1 августа Европа не закупает российский уголь. При этом и, например, Германия, и Польша уже нашли новые каналы поставок. И уголь тоже стал сейчас дешеветь, хотя в какой-то момент цены на него выросли в 3,5 раза.

Конечно, цены на энергоносители выше, чем нам хотелось бы. Но при этом они куда ниже, чем рассчитывала Россия. Нет такого экономического и потребительского давления, которое было раньше.

- Министр обороны России Сергей Шойгу 11 января назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск. Ранее этот пост занимал Сергей Суровикин, который теперь стал заместителем Герасимова. Что может означать это решение? Это просто пропагандистский трюк, это наказание Суровикину за уход российских войск из Херсона или это признаки отчаяния российского политического и военного руководства, не видящего способов вернуть инициативу в войне в руки российских военных?

- Если говорить конкретно о Суровикине, то я склонен думать, что его в свое время назначали командующим российской группировкой в Украине именно для того, чтобы он обеспечил относительно нормальный уход российских войск из Херсона. И он даже, в общем-то, справился с этой задачей. Это отступление могло сложиться для российских войск трагичнее, и у Суровикина получилось увести их оттуда даже лучше, чем многие ожидали.

Мне кажется, что смена Суровикина на Герасимова связана с борьбой властных башен. Это связано с противоречиями, которые существуют между армейским руководством и тем же Евгением Пригожиным. Но Путин здесь, как принято говорить, играет «на балансе».

Наконец, у этой кадровой перестановки можно назличить и чисто техническую необходимость, необходимость лучшей координации. Потому что при одновременной активности в шести сферах военной деятельности нужна лучшая координация, чем та, что до настоящего времени показывалась в Украине российской армией. Предполагается, что кто уж лучше может справиться с этой задачей, чем начальник Генштаба.

Кроме того, и с точки зрения пиара у этой перестановки есть смысл. Потому что если у Герасимова что-то получится, то все вернется на круги своя, и Путин сможет снова говорить, что у него все идет по плану. А планировал все, мол, Генеральный штаб, генерал Герасимов.

Если же у Герасимова ничего не получится, будет очень удобно все свалить на него. И на его команду. Сказать, что и спланировали все плохо, и возможностью самим реализовать свой план не воспользовались. То есть это беспроигрышное для Кремля решение. А Шойгу это выгодно еще и в том смысле, чтобы себя обезопасить. Оставшись как бы в стороне.

Ко всему прочему, Герасимов - это все-таки такой уровень, что тот же Пригожин уже не посмеет говорить про него то, что он говорил, например, про генерала Лапина, которого в свое время отстранили от командования группировкой «Центр». Лапина, кстати, тоже все-таки в итоге наградили за лояльность должностью начальника штаба сухопутных войск. Это пост, на котором у него, как говорят, почти нет сейчас технической работы, связанной с войной.

Так что назначение командующим Герасимова - это еще и сигнал Пригожину. Тем самым Путин опять уравновешивает противоборствущие группировки в своем окружении. Он всегда этим занимался, и в этом, по сути, и состоит его самая главная роль, потому что на поддержании этого баланса и держится его власть. Только так он может удерживаться в своем кресле.

- Во время церемонии вручения наград «Золотой глобус» прозвучало видеозаявление Владимира Зеленского. Он сказал, что сражение Украины против российского вторжения символизирует борьбу за право нового поколения узнавать о войне только из кино. Зеленский сказал, что третьей мировой войны не будет и что Украина остановит российскую агрессию с помощью демократических стран всего мира. Можно ли сказать, что эти демократические страны показали такое единство в поддержке Украины, что угроза третьей мировой войны действительно миновала, или ядерный арсенал РФ не позволяет утверждать подобное?

- Я бы дипломатично ответил так, что очень хочется надеяться, что Зеленский прав, что третьей мировой войны не будет. Но стопроцентной уверенности в этом, конечно, нет, потому что Владимир Путин может быть очень непредсказуемым в некоторых вещах. Сейчас на Западе почти все поняли, что Россия проиграет эту войну, но при этом многие западные люди испытывают сильное беспокойство насчет того, как поведет себя Россия в ситуации, когда ее поражение станет уже совсем близким.

Пока поражение России выглядит частичным, и многих людей на Западе заботит, что Россия сделает тогда, когда это поражение станет почти полным, не поддастся ли она соблазну попытаться выровнять ситуацию путем применения тактического ядерного оружия. Запад очень четко заявил, как он на это отреагирует, но все-таки абсолютной уверенности в том, что Путин этого не сделает, на Западе нет.

Так что такие сомнения остаются, и, пожалуй, самым главным фактором при таких прогнозах остается личность Путина. Это не единственное, что нужно учитывать, но его личностные качества все-таки особенно важны. Поэтому предугадать развитие событий довольно трудно.

Но что точно можно зафиксировать, так это то, что произошел определенный перелом в вопросе поддержки Западом украинских усилий по отражению агрессии. Запад начинал с поставок легкого вооружения, потом перешел к поставкам оборонительных вооружений, сейчас Запад уже готов к поставкам наступательного вооружения. Это показывает, что Запад ведет совсем другую игру. Западу понятно, что необходимо добиться поражения России в войне.

Запад примирился с этой мыслью, потому что все попытки договориться с фюрером ничем не увенчались. В итоге Запад занял другую позицию, однако пройдет немало времени, прежде чем удастся добиться поставленных целей. Но и Путин сейчас очень старается выиграть время. Он по-прежнему рассчитывает на то, что Запад устанет от войны и от необходимости помогать Украине, что сама Украина устанет, устанет ее народ, устанет ее политическое руководство. И тогда, как кажется Путину, можно будет выйти на переговоры.

Многие эксперты говорят о том, что Путин не отказался от мечты взять всю Украину под свой контроль, но он понимает, что в ближайшее время это сделать технически невозможно. Поэтому сейчас Россия и на военном уровне, и по сохранившимся у нее каким-то дипломатическим каналам, и средствами пропаганды делает все для того, чтобы застолбить за собой те украинские территории, которые в данный момент ею захвачены.

К настоящему моменту Украина освободила только сорок процентов тех своих территорий, что были захвачены Россией. То, что происходит сейчас в Бахмуте и Соледаре, это попытки России выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы, так сказать, окончательно оформить на себя эти так называемые народные республики.

Также Кремль хочет выйти на переговоры с Крымом в качестве российской территории, и также Россия хочет сохранить хотя бы какой-то контроль над тем сухопутным коридором на юге Украины, который связывает Донбасс и Крым. Пример Зангезурского сухопутного элемента, его статуса при урегулировании Карабахского конфликта, может казаться России подходящим прецедентом.

Это сейчас стало для России програмой-минимум, на которую все работают. Но чтобы эта программа оказалось выполненной, России сейчас просто необходимо добиться военного успеха в Донбассе.

- 11 января британские власти подтвердили, что предоставят Украине тяжелые танки для защиты от российской агрессии. Ранее СМИ сообщали, что Лондон рассматривает возможность передачи десяти британских танков Challenger-2. Президент Польши Анджей Дуда сказал 11 января, что Варшава готовится отдать Украине до пятнадцати немецких танков «Леопард». Являются ли эти решения очень важным прецедентом, которым снимается психологический барьер? Вероятно ли, что после этих заявлений Лондона и Варшавы другие страны Запада начнут следовать этому примеру и тоже отправлять Украине танки?

- Да, я думаю, что так и будет происходить. Совсем ведь недавно стоял вопрос еще и об «Абрамсах». Представители США говорят, что поставки этих танков затрудняет то обстоятельство, что очень тяжело будет заниматься их техническим обслуживанием в условиях войны в Украине. Танки Challenger-2 и «Леопард» технически обслуживать гораздо легче.

Не забудем, что активнее всего западные страны используют сейчас именно «Леопарды». Поэтому если Украина с партнерами создадут инфраструктуру для технического обслуживания именно этих танков, возникнет совсем новая ситуация. Другим странам будет просто проще поставлять Украине «Леопарды».

В любом случае, танки советского образца, которые имелись у стран Восточной Европы, стали сейчас просто заканчиваться. Почти все, что были из них в строю, к настоящему моменту уже переданы Украине. Так что первые поставки «Леопардов» сейчас становятся исключительно важным моментом в этой войне.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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