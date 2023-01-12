Варе: мечта Путина о замерзшей Европе этой зимой не сбылась, но он надеется на следующую зиму

- Если говорить конкретно о Суровикине, то я склонен думать, что его в свое время назначали командующим российской группировкой в Украине именно для того, чтобы он обеспечил относительно нормальный уход российских войск из Херсона. И он даже, в общем-то, справился с этой задачей. Это отступление могло сложиться для российских войск трагичнее, и у Суровикина получилось увести их оттуда даже лучше, чем многие ожидали.
Мне кажется, что смена Суровикина на Герасимова связана с борьбой властных башен. Это связано с противоречиями, которые существуют между армейским руководством и тем же Евгением Пригожиным. Но Путин здесь, как принято говорить, играет «на балансе».
Наконец, у этой кадровой перестановки можно назличить и чисто техническую необходимость, необходимость лучшей координации. Потому что при одновременной активности в шести сферах военной деятельности нужна лучшая координация, чем та, что до настоящего времени показывалась в Украине российской армией. Предполагается, что кто уж лучше может справиться с этой задачей, чем начальник Генштаба.
Кроме того, и с точки зрения пиара у этой перестановки есть смысл. Потому что если у Герасимова что-то получится, то все вернется на круги своя, и Путин сможет снова говорить, что у него все идет по плану. А планировал все, мол, Генеральный штаб, генерал Герасимов.
Если же у Герасимова ничего не получится, будет очень удобно все свалить на него. И на его команду. Сказать, что и спланировали все плохо, и возможностью самим реализовать свой план не воспользовались. То есть это беспроигрышное для Кремля решение. А Шойгу это выгодно еще и в том смысле, чтобы себя обезопасить. Оставшись как бы в стороне.