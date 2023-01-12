ИНТЕРВЬЮ ⟩ Директор новой госгимназии в Таллинне: мы создаем школу XXI века, в которой ждут и русскоязычных ребят

В Таллинне, на границе лесопарка Мериметс (на Кольде-пуйестеэ), строится одна из крупнейших школ Эстонии: Пельгулиннаская государственная гимназия, которая откроется в сентябре 2023 года.
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Директор новой госгимназии в Таллинне: мы создаем школу XXI века, в которой ждут и русскоязычных ребят
По словам директора школы Индрека Лиллемяги (33 года), школа кардинально изменит представление столичной молодежи и родителей о гимназическом образовании. В числе прочего школа будет уделять внимание защите окружающей среды, поэтому рассчитанное на 1080 учеников здание было решено строить из дерева, что делает его одним из крупнейших деревянных строений в Эстонии. Мы поговорили с директором школы о том, чем она будет отличаться от других, и разобрали проблемы школьного образования.
– Почему таллиннский ученик может захотеть пойти учиться в Пельгулиннаскую государственную гимназию, если в столице есть элитные школы, которые достигли очень хорошего уровня?