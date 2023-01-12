ИНТЕРВЬЮ ⟩ Директор новой госгимназии в Таллинне: мы создаем школу XXI века, в которой ждут и русскоязычных ребят

По словам директора школы Индрека Лиллемяги (33 года), школа кардинально изменит представление столичной молодежи и родителей о гимназическом образовании. В числе прочего школа будет уделять внимание защите окружающей среды, поэтому рассчитанное на 1080 учеников здание было решено строить из дерева, что делает его одним из крупнейших деревянных строений в Эстонии. Мы поговорили с директором школы о том, чем она будет отличаться от других, и разобрали проблемы школьного образования.

– Мы фокусируемся на темах, на которых ни одна другая гимназия так конкретно не сосредотачивается – это вызовы нашего общества, которые имеют масштабное значение. С одной стороны – вопросы окружающей среды и климата, с другой – устойчивость демократии и правовое государство. А самое важное в плане организации учебной работы состоит в том, что у нас ученик сможет сам составлять большую часть своей учебной программы. В течение трех лет можно будет выбирать разные модули – от программирования и углубленных курсов по естественным наукам до медиа и театра. Можно углубиться в одну сферу или узнать, что вас по-настоящему интересует, попробовав всего понемногу.