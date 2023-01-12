ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЖАНИН ⟩ Повышением пособий многодетным семьям бум рождаемости не обеспечить

Планирование ребенка означает взятие на себя очень объемных финансовых обязательств. Фото: Shutterstock

Попытка совместить многодетность прошлого с экономическими реалиями настоящего - это огромный вызов, масштаб которого нелегко понять до соприкосновения с ним. Экономические реалии же таковы, что жизнь стремительно становится дороже, и в историю уходит и мимолетная, но идеализированная многодетная семья из недалекого прошлого, когда отец работал на заводе, и на одну его зарплату мать могла всецело посвятить себя воспитанию детей дома, имея свой частный дом и семиместную машину. При этом, конечно, даже в такой относительно благополучной семье можно забыть о равноправии и устранении разрыва между доходами мужчин и женщин.

Впрочем, позволить себе остаться с детьми дома сегодня все равно могут лишь очень немногие. Сегодня даже двое взрослых с высшим образованием и неплохой работой едва ли могут позволить себе купить дом, зарплаты хватает лишь на аренду небольшой квартиры в городе, что уже ограничивает возможности планирования семьи. Добавьте к этому обычные расходы на детские принадлежности, кружки, лекарства и прочее, и даже один здоровый ребенок покажется буквально золотым. При этом какие бы пособия за него не выплачивались сегодня, жизнь дорожает настолько стремительно, что планирование ребенка - это взятие на себя таких объемных финансовых обязательств, которые сегодня даже трудно спрогнозировать и тем более компенсировать.

Общество живет по своим законам и меняется со временем