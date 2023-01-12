Одной из заметных тем предвыборных кампаний эстонских партий стало преодоление демографического кризиса. Однако представление о том, что проблему повышения рождаемости можно решить небольшим увеличением пособий на детей, явлется довольно наивным, пишет гражданский журналист Владислав Велижанин.
ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЖАНИН ⟩ Повышением пособий многодетным семьям бум рождаемости не обеспечить
Повышение пособий для многодетных семей стало одной из самых горячо обсуждаемых тем в преддверии выборов. Дети, продолжение рода и даже будущее нации - все эти темы у некоторых из участников предвыборных дебатов вызывают очень много эмоций, за которыми на второй план отходит реальная целесообразность предлагаемых реформ. В то же время у демографов есть довольно точное представление о том, что на самом деле влияет на рождаемость, и, как правило, эти факторы слабо связаны с объемом государственной поддержки.
Секрет многодетности от бабушки
Давайте представим добротную многодетную семью, в которой даже не три или четыре, а, скажем, пять или шесть детей. Возможно, кто-то из читателей даже принадлежит к одной из таких семей, но куда с более высокой вероятностью можно предположить, что в такой семье росли наши дедушки и бабушки, или даже более ранние предки. Неоспоримый факт, что рождаемость раньше была гораздо выше, чем сегодня, когда многодетные семьи стали выглядеть исключением, а не правилом. Что же такое имелось в жизни в Эстонии лет 70–80 назад, чего нет сейчас?
Вместо щедрых государственных пособий и сотен мест в комфортных детских садах в шаговой доступности прошлые поколения эстонцев имели, откровенно говоря, примитивную медицинскую помощь, тяжелую, малооплачиваемую, чаще всего - физическую работу, и гораздо более опасные инфекционные заболевания, которые сегодня, кстати, побеждены благодаря вакцинации новорожденных. И это еще не говоря об исторических катастрофах вроде мировых войн и последовавших за ними депортациях и репрессиях, отнюдь не добавлявших семьям уверенности в завтрашнем дне.
Тем не менее, детей в начале и середине прошлого века, бесспорно, в среднем рождалось значительно больше, чем сегодня. Молодое поколение нередко ограничивалось несколькими классами образования, и зачастую начинало работать в поле с 12-13 лет, хотя далеко не все дети доживали до этого возраста. В этом вся суть высокой рождаемости прошлого: попытка компенсировать высокую детскую смертность и рассматривание родителями детей как полезного актива для эксплуатации в хозяйстве, который не требует особых вложений в образование. Таким образом, многодетная семья в большинстве случаев была логичным и выгодным шагом.
Говоря упрощенно, раньше крестьяне рожали «с запасом», ожидая, что часть отпрысков не доживет до 5 лет. Здоровые же дети, с точки зрения аграрной экономики того времени, были полезны для прополки сорняков, выпаса коров или еще какой-нибудь примитивной работы, которую сегодня выполняет гораздо меньшее количество людей, используя новые технологии. Детей не нужно было водить в детские сады, потому что все жили и работали вместе, а вместо недоступного дорогого и долгого лечения часто больных детей просто ждала смерть, что в целом сводило к минимуму затраты на уход за ними и их содержание. По сравнению с теми временами, сегодняшние исходные принципы планирования семьи радикально изменились.
Рождаемость снижается во всем мире одинаковыми темпами
С улучшением качества жизни, которое связано с переселением крестьян в города и индустриализацией экономики, начался процесс изменения модели типичной семьи и всей возрастной пирамиды общества, называемый демографическим переходом. Детская смертность в целом в Европе резко снизилась во второй половине ХХ века благодаря улучшению санитарных условий, лучшему питанию и скачку в качестве медицинской помощи. Работающие на производстве молодые люди, утратив связь с землей, более не нуждались в многочисленной детской рабочей силе и могли более точно планировать желаемое количество детей. При этом возросли расходы на каждого следующего ребенка, который стал нуждаться в более полном образовании и других услугах.
Именно по этим фундаментальным причинам в европейских странах и Северной Америке начался резкий спад рождаемости, который продолжается до сих пор. Позже к вышеперечисленным обстоятельствам добавилась легкодоступная контрацепция, что вернуло женщинам значительную долю контроля над планированием семьи и удачно наложилось на феминистический разворот в общественном настроении и мировой культуре. Повсеместно нормой стали семьи с 1-2 детьми, а то и вовсе без детей.
Однако ошибочно считать, что рождаемость в Эстонии и других странах снижается из-за распространившихся «неправильных» ценностных установок или какого-то принципиально враждебного к большой семье образа жизни. В действительности, это просто экономика и ничего личного!
По данным Всемирного банка, уровень фертильности снизился, например, в Бразилии с 6 детей на одну женщину в 1960-х до 1,8 детей на женщину в 2020 году. Похожие демографические изменения произошли и в Иране, Таиланде, ЮАР и других странах. Эти страны нельзя заподозрить ни в «тлетворном влиянии» ЛГБТ (например, в Иране за гомосексуальные отношения может быть применена смертая казнь), ни в особо яром феминизме, ни еще в каких-то воображаемых проблемах западной культуры. Глобальный же уровень фертильности упал с 5 детей на женщину в 1960-х до 2,3 детей в 2021 году, и стабильный тренд на спад рождаемости наблюдается на каждом континенте! Для сравнения, в Эстонии уровень фертильности в 2021 году был на отметке в 1,6 детей, что, конечно, вызывает беспокойство о будущем, но не особенно отличается от показателей остальных развитых стран.
Многодетность или равноправие?
Думаю, справедливо будет сказать, что рассуждая о способах повышения рождаемости в Эстонии сегодня, мы не должны пытаться вернуться к былым временам с многодетными крестьянскими семьями, потому что это немыслимо. Вместо этого речь идет о создании совершенно новой, практически невиданной ранее модели высокоразвитого многодетного общества. Как мы уже выяснили, раньше многодетность уравновешивалась низкими расходами на содержание, образование и лечение детей, а также возможностью использовать их для работы. Сегодня же мы предполагаем, что в семье с пятью детьми все пятеро детей доживут до совершеннолетия и спокойно закончат минимум девять классов образования, и все это пока их родители работают на современных и высокопроизводительных рабочих местах.
Показателен случай в Эстонии, когда женщине на посту министра, по сути, потребовались личный водитель и советник только для того, чтобы присматривать за детьми. Вполне возможно, что иначе многодетной семье просто невозможно разорваться между семьей и важной ответственной работой. Очевидно, няню-водителя может позволить себе очень малая доля эстонских семей, даже если пособия для них будут подняты по самому щедрому сценарию. Как правило, «проблема дома и работы» решается одним из членов семьи, который жертвует своим личным временем и карьерой для того, чтобы выполнять беспрецедентно разросшийся список обязательств, которые ложатся на современного родителя. Чаще всего - это женщина, а нередко и вообще мать-одиночка. Впрочем, все больше женщин выбирают для себя карьеру, чем такую семью, и может ли кто-то их в этом упрекнуть?
Попытка совместить многодетность прошлого с экономическими реалиями настоящего - это огромный вызов, масштаб которого нелегко понять до соприкосновения с ним. Экономические реалии же таковы, что жизнь стремительно становится дороже, и в историю уходит и мимолетная, но идеализированная многодетная семья из недалекого прошлого, когда отец работал на заводе, и на одну его зарплату мать могла всецело посвятить себя воспитанию детей дома, имея свой частный дом и семиместную машину. При этом, конечно, даже в такой относительно благополучной семье можно забыть о равноправии и устранении разрыва между доходами мужчин и женщин.
Впрочем, позволить себе остаться с детьми дома сегодня все равно могут лишь очень немногие. Сегодня даже двое взрослых с высшим образованием и неплохой работой едва ли могут позволить себе купить дом, зарплаты хватает лишь на аренду небольшой квартиры в городе, что уже ограничивает возможности планирования семьи. Добавьте к этому обычные расходы на детские принадлежности, кружки, лекарства и прочее, и даже один здоровый ребенок покажется буквально золотым. При этом какие бы пособия за него не выплачивались сегодня, жизнь дорожает настолько стремительно, что планирование ребенка - это взятие на себя таких объемных финансовых обязательств, которые сегодня даже трудно спрогнозировать и тем более компенсировать.
Общество живет по своим законам и меняется со временем
Тем не менее, низкая рождаемость и как следствие старение общества - это действительно проблема, потому что расходы на воспитание детей сегодня в экономическом выражении покажутся нам мелочью по сравнению с огромными суммами, которые будут нужны в будущем для ухода за массой пожилых людей, в которых стремятся превратиться сегодняшние взрослые. Предполагается, что лучше уж вложиться сегодня в детей, а потом они будут работать для того, чтобы оплачивать уход за своими родителями. Ситуации, когда нуждающихся в помощи пожилых больше, чем работающих, нужно, вне всякого сомнения, избежать любой ценой.
Однако если план по естественному повышению рождаемости не сработает, а скорее всего за несколькими исключениями в целом так и будет, то для избежания краха пенсионной системы государству не останется другого выхода, кроме как впускать в страну все больше молодых и готовых работать иностранцев. Так уже происходит повсеместно. Это происходит даже, например, в стремительно стареющей Японии, известной жестким иммиграционным законодательством, где необходимость все же перевешивает традиции, и на работу сиделками все чаще нанимают молодых женщин из соседних стран. С большой вероятностью по этому же пути пойдет и Эстония.
«Остаться в меньшинстве в собственной стране» - фраза, наводящая страх на национал-консерваторов и вызывающая в воображении сцены ужаса, в которых чернокожие водители такси обращаются к добропорядочным эстонцам на непонятном иностранном языке. Здесь для начала, конечно, стоит уточнить, что едва ли сторонники многодетной семьи мечтают, чтобы их дети, которым предстоит продолжить семейные и национальные традиции, работали в будущем, развозя бургеры на самокате. Поэтому заметная доля иностранной рабочей силы всегда будет присутствовать в Эстонии, как это происходит уже сейчас.
Конечно, стареющее «коренное» население со все меньшим количеством молодого потомства будет освобождать новые ниши, которые будут либо заняты иностранцами, либо просто станут ненужными благодаря автоматизации и искусственному интеллекту. Таким образом, демографической катастрофы скорее всего удастся избежать, но это потребует от всех адаптации к новым реалиям. Простых решений найти вряд ли получится, как и завалить проблему государственными деньгами. Однако благодаря переселенцам и беженцам из Украины в Эстонии в последнее время даже наблюдался скромный прирост населения, а это уже, с точки зрения демографии, вселяет надежду.