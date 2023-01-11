Революционное решение энергокризиса: создан трактор, который работает на коровьем навозе

Для решения энергокризиса необходимы новые эффективные способы производства и использования энергии. Производитель сельскохозяйственной техники New Holland совместно с разработчиком энергетических решений Bennamann создали технологию, которая собирает из навоза топливо и позволяет сразу использовать его в сельском хозяйстве. Таким образом можно обойтись без российского или другого покупного газа.

New Holland уже давно работает над внедрением альтернативных видов топлива. Представленный трактор T7 Methane Power LNG пока является прототипом, но вскоре поступит в массовое производство.

Одной из основных целей этого решения является снижение углеродного следа. В настоящее время биометан является отличным решением для снижения выбросов и эксплуатационных расходов.

Трактор T7 Methane Power LNG может проехать более чем в два раза больше, чем его аналоги на обычным на природном газе. Газовые тракторы использовались и раньше, но по сравнению с традиционным трактором T6 Methane Power CNG, работающим на сжиженном биогазе, запас хода у T7 почти в четыре раза больше.

Данный трактор также более мощный, чем его аналоги. По сравнению с дизельным трактором он может работать автономно без использования дополнительных баков.

Сжиженный биометан получают из навоза животных.

Bennamann занимается решениями для улавливания летучих выбросов метана из навоза. С помощью этого запатентованного подхода можно собрать метан еще до того, как он улетучится из коровника в атмосферу.