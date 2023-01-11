Тело найденного в Хельсинки чиновника могло пролежать в туалете целую неделю

Как сообщают финские СМИ, тело мужчины было найдено в середине декабря в районе Каласатама города Хельсинки, в ресторане, расположенном в одном здании с городской администрацией. Вероятно, он умер в туалетной кабинке.

Сотрудник городской администрации Хельсинки сообщил финской газете Helsingin Uutiset, что неделю назад умерший мужчина обедал в ресторане, где его видели направляющимся в туалет.

В администрации города газете подтвердили, что сотрудник был найден мертвым на территории ресторана. Представитель учреждения не стал комментировать, сколько времени тело мужчины находилось в кабинке, прежде чем его нашли.