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Тело найденного в Хельсинки чиновника могло пролежать в туалете целую неделю

rus.postimees.ee
Тело найденного в Хельсинки чиновника могло пролежать в туалете целую неделю
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Туалет. Снимок иллюстративный.
Туалет. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix

Городской чиновник Хельсинки, о котором не было известий в течение недели, был найден мертвым в том же здании, где работал. По неподтвержденным данным, мужчина скончался во время обеденного перерыва, пользуясь туалетом ресторана, пишет финский новостной портал Yle.

Как сообщают финские СМИ, тело мужчины было найдено в середине декабря в районе Каласатама города Хельсинки, в ресторане, расположенном в одном здании с городской администрацией. Вероятно, он умер в туалетной кабинке.

Сотрудник городской администрации Хельсинки сообщил финской газете Helsingin Uutiset, что неделю назад умерший мужчина обедал в ресторане, где его видели направляющимся в туалет.

В администрации города газете подтвердили, что сотрудник был найден мертвым на территории ресторана. Представитель учреждения не стал комментировать, сколько времени тело мужчины находилось в кабинке, прежде чем его нашли.

Полиция Хельсинки расследует дело, однако не подозревает, что мужчина был убит.

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