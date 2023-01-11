Доклад: нефтяные санкции обходятся России в 160 млн евро ежедневно

Падение объемов отгрузки и цен на российскую нефть сократило экспортную выручку РФ на 180 млн евро в день. Вместе с тем России удалось восполнить 20 млн евро в день за счет увеличения экспорта в другие страны, пишет CREA. С 5 февраля, когда ограничения распространится на нефтепродукты, Россия будет терять 280 млн евро в день, предсказывают аналитики.

«Запрет ЕС на нефть и ограничение цен на нефть наконец-то действуют, и их влияние оказалось таким значительным, как и ожидалось», - сказал ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.

Крупнейшим экспортером нефти из России остается ЕС

В декабре доходы России от экспорта ископаемого топлива упали на 17 процентов - до самого низкого уровня с начала вторжения в Украину, пишет CREA. При этом Россия по-прежнему зарабатывала около 640 млн евро в день на экспорте ископаемого топлива, весной прошлого года этот показатель составлял 1 млрд евро.

Евросоюз в декабре оставался крупнейшим импортером нефти и нефтепродуктов из России, но ситуация изменится, поскольку в конце декабря Германия прекратила импортировать российскую трубопроводную нефть, а в феврале вступит в силу запрет ЕС на нефтепродукты, отмечают аналитики.

Япония стала крупнейшим импортером СПГ из России, поскольку европейские покупатели сократили закупки. Китай, Южная Корея, Турция, Индия и Япония были крупнейшими импортерами российского угля.

Дополнительные меры могут сократить доходы РФ еще на 300 млн евро

Эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза действует с 5 декабря. Исключение было сделано для Болгарии, под санкции также не попадают поставки по трубопроводу «Дружба». Тогда же начал действовать потолок цен на морские поставки нефти из РФ (60 долларов за баррель), который ввели страны ЕС, «большой семерки» (G7) и Австралия.