Традиционный Зимний турнир, который готовит клубы к предстоящему сезону, начнется матчами в эту пятницу, 13 января. Этот турнир, помимо игроков, будет готовить к сезону и видеоарбитров, прибывающих в Премиум-лигу к новому сезону.
В пятницу начнется традиционный Зимний турнир
В первой игре дня открытия турнира в 18.30 на поле крытого холла ЭФС выйдут команды «Нарва Транс» и «Левадия». Вечером того же дня (в 20:30) на поле выйдут таллиннской «Легион» и таллиннский «Калев».
Матчи первого тура продолжатся в крытом холле ЭФС 14 и 15 января. В 12.30 начнется матч между «Лаагри» и «Вапрусом», в 16.30 будет игра между «Курессааре» и «Флорой». В 18.00 в вильяндиском холле «Мяннимяэ» сразятся «Таммека» и «Пайде».
В учебные дни - 28 и 29 января на матчах Зимнего турнира будут испытываться системы, используемые в работе видеоарбитров. Во время Зимнего турнира, который продлится до 19 февраля, турнирная таблица вестись не будет, поэтому не будет определяться и абсолютный победитель турнира. Даты всех уже подтвержденных игр можно найти в расписании Зимнего турнира.
Матчи Зимнего турнира пройдут в Тарту, Хаапсалу, Вильянди и Таллинне. Наблюдать за играми в прямом эфире можно с помощью Soccernet TV и EJLTV.