В пятницу начнется традиционный Зимний турнир

В первой игре дня открытия турнира в 18.30 на поле крытого холла ЭФС выйдут команды «Нарва Транс» и «Левадия». Вечером того же дня (в 20:30) на поле выйдут таллиннской «Легион» и таллиннский «Калев».

Матчи первого тура продолжатся в крытом холле ЭФС 14 и 15 января. В 12.30 начнется матч между «Лаагри» и «Вапрусом», в 16.30 будет игра между «Курессааре» и «Флорой». В 18.00 в вильяндиском холле «Мяннимяэ» сразятся «Таммека» и «Пайде».

В учебные дни - 28 и 29 января на матчах Зимнего турнира будут испытываться системы, используемые в работе видеоарбитров. Во время Зимнего турнира, который продлится до 19 февраля, турнирная таблица вестись не будет, поэтому не будет определяться и абсолютный победитель турнира. Даты всех уже подтвержденных игр можно найти в расписании Зимнего турнира.