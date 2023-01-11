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В прошлом году в Эстонии зафиксировали рекордно мало гроз

BNS
В прошлом году в Эстонии зафиксировали рекордно мало гроз
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Гроза.
Гроза. Фото: Ants Liigus

Агентство окружающей среды в прошлом году зарегистрировало в Эстонии на 21 процент меньше гроз, чем в среднем за предыдущие 16 лет.

Первую линейную молнию в прошлом году зарегистрировали 6 апреля на Рижском заливе, а последнюю - 15 декабря в Пярнумаа, сообщила в среду пресс-служба Агентства окружающей среды.

Больше всего гроз в прошлом году в Эстонии было 29 июня, июнь в целом был самым богатым на грозы месяцем. Из уездов больше всего гроз зафиксировали в Пылвамаа, а из населенных пунктов - в районе Локса.

Интересные факты:

  • самый грозовой день в Эстонии был 29 июня;
  • самым грозовым месяцем в году был июнь;
  • больше всего раскатов грома было зафиксировано в Пылваском уезде;
  • самой грозовой локацией был район Локса.
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