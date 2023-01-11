В прошлом году в Эстонии зафиксировали рекордно мало гроз

Первую линейную молнию в прошлом году зарегистрировали 6 апреля на Рижском заливе, а последнюю - 15 декабря в Пярнумаа, сообщила в среду пресс-служба Агентства окружающей среды.

Больше всего гроз в прошлом году в Эстонии было 29 июня, июнь в целом был самым богатым на грозы месяцем. Из уездов больше всего гроз зафиксировали в Пылвамаа, а из населенных пунктов - в районе Локса.