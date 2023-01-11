Хороших новостей о Романе Костомарове нет. Спортсмен введен в медикаментозную кому

Отец спортсмена предполагает, что у Романа коронавирусная инфекция. Однако медики упоминают грипп. В данный момент врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое: у 45-летнего спортсмена диагностирована левосторонняя пневмония, грипп, а также сепсис.

Жизнедеятельность Костомарова уже около суток поддерживает аппарат ЭКМО, насыщающий кровь кислородом.

«По нашим данным, накануне фигуристу была сделана интубация трахеи и катетеризация центральных вен. Температура сейчас — 37,8. Из-за пневмонии развилась дыхательная недостаточность. Костомаров находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных», — сообщает источник.