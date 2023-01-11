Ср, 11.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Хороших новостей о Романе Костомарове нет. Спортсмен введен в медикаментозную кому

rus.postimees.ee
Хороших новостей о Романе Костомарове нет. Спортсмен введен в медикаментозную кому
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: Raigo Pajula

Накануне стало известно, что российский фигурист, олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Отец спортсмена предполагает, что у Романа коронавирусная инфекция. Однако медики упоминают грипп. В данный момент врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое: у 45-летнего спортсмена диагностирована левосторонняя пневмония, грипп, а также сепсис.

Жизнедеятельность Костомарова уже около суток поддерживает аппарат ЭКМО, насыщающий кровь кислородом.

«По нашим данным, накануне фигуристу была сделана интубация трахеи и катетеризация центральных вен. Температура сейчас — 37,8. Из-за пневмонии развилась дыхательная недостаточность. Костомаров находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных», — сообщает источник.

Сообщается, что он введен в медикаментозную кому.

Ключевые слова
Наверх