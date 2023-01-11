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Какая изоляция? В России продается эстонское пиво, произведенное после начала войны в Украине

Какая изоляция? В России продается эстонское пиво, произведенное после начала войны в Украине
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Эстонское пиво на российском прилавке.
Эстонское пиво на российском прилавке. Фото: Фото читателя.

Внимательный читатель Rus.Postimees прислал фотографию из российской торговой сети «Чижик», в которой продается продукция эстонской пивоварни A. Le Coq. 

На прилавке российского магазина «Чижик» продается пиво бренда Aleksander в темном и светлом вариантах. На дне пивной банки отмечено, что оно произведено 25 июля прошлого года, то есть от начала полномасштабной войны в Украине прошло к тому моменту уже пять месяцев. Забавен и тот факт, что российские покупатели могут приобрести банку эстонского хмельного напитка дешевле, чем сами жители Эстонии. Цена пива Aleksander в России составляет лишь 79,9 рубля (1.08 евро).

Пиво произведено после начала войны в Украине.
Пиво произведено после начала войны в Украине. Фото: Фото читателя.

«К сожалению, приходится признать, что осенью 2022 года мы также получили информацию, что некоторая продукция A. Le Coq была замечена в продаже в российской торговой сети, - сказал Rus.Postimees руководитель пивзавода A. Le Coq Яанус Виханд. - Непосредственным расследованием было установлено, что один из наших клиентов, основным рынком сбыта которого является страна, близкая к России, перепродал часть товара своим российским партнерам».

По словам руководителя пивзавода, после переговоров, с данным клиентом было принято решение прекратить сотрудничество. «Верим, что благодаря этому исключается дальнейшее попадание продукции A. Le Coq в российскую торговую сеть», - заключил Виханд.

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