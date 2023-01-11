Какая изоляция? В России продается эстонское пиво, произведенное после начала войны в Украине

На прилавке российского магазина «Чижик» продается пиво бренда Aleksander в темном и светлом вариантах. На дне пивной банки отмечено, что оно произведено 25 июля прошлого года, то есть от начала полномасштабной войны в Украине прошло к тому моменту уже пять месяцев. Забавен и тот факт, что российские покупатели могут приобрести банку эстонского хмельного напитка дешевле, чем сами жители Эстонии. Цена пива Aleksander в России составляет лишь 79,9 рубля (1.08 евро).