Обзор по странам ЕС: в каком возрасте люди выходят на пенсию

В странах ЕС функционирование пенсионных схем сильно различается. В зависимости от страны, для расчета пенсионного возраста используются различные критерии. Например, в Болгарии, Румынии, Словакии, Польше, Литве и Австрии женщины могут выйти на пенсию раньше мужчин. Во многих странах за последние несколько лет этот порог также постепенно изменялся с целью гармонизации пенсионных схем и повышения пенсионного возраста до 65 или даже 67 лет.

Австрия: пенсионный возраст в настоящее время установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако в настоящее время в стране проводится реформа, которая постепенно, в период с 2024 по 2033 годы, повысит пенсионный возраст до 65 лет для женщин.

Германия: установленный законом возраст в настоящее время составляет 67 лет, но система развивается. Возраст повышается постепенно, с 2012-о по 2031-й год, начиная с тех, кто родился в 1947 году. Первое увеличение составляет один месяц в год (от 65 до 66), а следующее - два месяца в год (от 66 до 67).

Бельгия: в настоящее время на пенсию выходят в 65 лет, но постепенно этот возраст будет увеличен до 67 лет для тех, кто выйдет на пенсию после 1 февраля 2030 года.

Хорватия: мужчины могут оформить пенсию в 65 лет, а женщины - в 63 года. Однако постепенно этот возраст повышается на три месяца в год и к 2030 году достигнет 65 лет, как и у мужчин.