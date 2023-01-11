Эстония планирует перенять директиву, согласно которой продавцы топлива должны будут показывать на заправочных станциях, сколько стоит 100-километровая поездка на данном виде топливе, пишет Äripäev.
Километры вместо литров: заправки должны будут по-новому отображать цены на топливо
Километры вместо литров: заправки должны будут по-новому отображать цены на топливо
Таким образом, заправочные станции обязаны отображать затраты для «средних транспортных средств», которые потребуются для проезда на 100 километров. Более широкая цель этого нововведения - побудить водителей покупать более экологически чистые автомобили.
В Минэкономики заявили, что необходимость изменения связана с толкованием Директивы об альтернативных видах топлива, то есть цель состоит в том, чтобы информировать потребителей о стоимости проезда километра транспортного средства на разных видах топлива, в зависимости от вида топлива и размера автомобиля.