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Километры вместо литров: заправки должны будут по-новому отображать цены на топливо

rus.postimees.ee
Километры вместо литров: заправки должны будут по-новому отображать цены на топливо
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Цены на топливо на заправочных станциях Circle K неделю назад.
Цены на топливо на заправочных станциях Circle K неделю назад. Фото: Taavi Sepp

Эстония планирует перенять директиву, согласно которой продавцы топлива должны будут показывать на заправочных станциях, сколько стоит 100-километровая поездка на данном виде топливе, пишет Äripäev.

Таким образом, заправочные станции обязаны отображать затраты для «средних транспортных средств», которые потребуются для проезда на 100 километров. Более широкая цель этого нововведения - побудить водителей покупать более экологически чистые автомобили.

В Минэкономики заявили, что необходимость изменения связана с толкованием Директивы об альтернативных видах топлива, то есть цель состоит в том, чтобы информировать потребителей о стоимости проезда километра транспортного средства на разных видах топлива, в зависимости от вида топлива и размера автомобиля.

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