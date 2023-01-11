Километры вместо литров: заправки должны будут по-новому отображать цены на топливо

Таким образом, заправочные станции обязаны отображать затраты для «средних транспортных средств», которые потребуются для проезда на 100 километров. Более широкая цель этого нововведения - побудить водителей покупать более экологически чистые автомобили.

В Минэкономики заявили, что необходимость изменения связана с толкованием Директивы об альтернативных видах топлива, то есть цель состоит в том, чтобы информировать потребителей о стоимости проезда километра транспортного средства на разных видах топлива, в зависимости от вида топлива и размера автомобиля.